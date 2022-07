El hombre que disparó y mató al exprimer ministro japonés Shinzo Abe era un exmiembro de la Marina japonesa que poseía armas hechas a mano, artefactos explosivos y “tenía la intención de matar al exlíder del país”, dijeron hoy funcionarios cuando la noticia del tiroteo sorprendió a la nación.

Yamagami Tetsuya, de 41 años, usó un arma casera para disparar contra el ex primer ministro en un evento de campaña este viernes en Nara, Japón, donde vive el atacante.

Inicialmente, la Policía informó a los medios de comunicación que Tetsuya dijo que no guardaba “rencor político hacia Abe”, pero luego confesó que no estaba satisfecho con el ex primer ministro y que “tenía la intención de matarlo”.

Los funcionarios de seguridad abordaron de inmediato a Tetsuya, quien, según los informes, no intentó huir de la escena, y lo arrestaron bajo sospecha de intento de asesinato, informó el periódico japonés Asahi Shimbun.

Tetsuya fue miembro de la Armada japonesa durante tres años, de 2002 a 2005, donde recibió entrenamiento con armas de fuego y desempeñó varios roles, incluido el de oficial de defensa personal y miembro de la tripulación del barco de escolta Matsuyuki, informó el medio de noticias japonés NHK, citando a la Fuentes del Ministerio de Defensa japonés.

(Noticias de Kyodo vía AP).

La Policía confiscó varias pistolas hechas a mano y explosivos de su apartamento, y pidió a los residentes cercanos que evacuaran debido al riesgo de explosión mientras se deshacían de las armas de fuego.

Tetsuya había estado trabajando en una planta de fabricación en la región japonesa de Kansai durante los últimos dos años y renunció en mayo, según Kyodo News.

Sobre el asesinato

Tetsuya disparó dos tiros desde atrás de Abe, quien estaba haciendo campaña para un político local antes de las elecciones a la Cámara Alta del 10 de julio en Nara, Japón. Abe, el primer ministro japonés con más años en el cargo (2012 a 2020), murió horas después en el Hospital de la Universidad Médica de Nara, conmocionando al país, donde las muertes por armas de fuego son unas de las más bajas entre los países de altos ingresos (0,02 homicidios por cada 100.000 personas). El primer ministro japonés, Fumio Kishida, dijo que estaba “sin palabras” inmediatamente después de la muerte de Abe.

“Incluso en el momento en que [Abe] fue atacado, estaba comprometido con el trabajo de la democracia”, escribió el presidente Joe Biden en un comunicado el viernes por la mañana, escribiendo que estaba “atónito, indignado y profundamente entristecido por la noticia de que mi amigo” fue disparado y asesinado.

Una cita en la corte para Tetsuya

Japón puede recurrir a la pena capital en casos de homicidio, aunque los homicidios son increíblemente raros en Japón, que se encuentra entre los más bajos en muertes por armas de fuego, con solo nueve en 2018.

VIDEO RECOMENDADO

Yenifer Paredes, la cuñada de Pedro Castillo se deja ver al descubierto en video OFRECIENDO OBRAS. Conversamos con la abogada penalista Romy Chang. Además DE MAL EN PEOR, dos de cada tres peruanos perciben que el Perú esta retrocediendo a su PEOR NIVEL en 31 años. Sacan a Omar Tello de la coordinación de las Fiscalías Anticorrupción. Regresa USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS en espacios cerrados, conversamos con Raúl Urquizo decano del CMP.