El pintor Alfredo Rodríguez Labajjo Grandío, de 80 años y conocido como el ‘Picasso gallego’, fue hallado muerto en su finca, en la que vivía solo en Galicia, España . Su cuerpo presentaba signos de haber sido parcialmente devorado por sus perros.

El hecho que llamó la atención fue el estado en el que fue encontrado su cuerpo. Al cadáver del pintor le faltaba un brazo y presentaba mordeduras en varias partes.

Labajjo se dedicaba a la pintura y era conocido en la localidad como un hombre solitario y de pocas relaciones sociales, razón por la que no se supo de su muerte sino hasta después de varios días.

Fue su taxista de confianza quien dio la alarma, pues le pareció extraño que no se comunicara con él y no lo veía hace unos 20 días. Por tal motivo, una patrulla de seguridad ciudadana de la Guardia Civil llegó a su domicilio en donde encontraron el cadáver a la intemperie en el exterior de su vivienda.

“Vi el cuerpo bastante descompuesto, le faltaba carne en el cráneo”, relató conmocionado José Luis Burgos, el taxista de confianza de Labajjo, quien encontró si cadáver, según informa La Voz de Galicia.

Al nulo trato que el pintor tenía con sus vecinos más próximos se sumó el hecho de que su finca se encontrara a más de 400 metros de las viviendas más cercanas, un lugar alejado en el que vivía solo con sus animales.

Por el momento no se sabe la causa de la muerte. Las autoridades creen que por la dificultad para moverse y el haber estado viviendo solo, le habría jugado en contra para dar aviso a alguien. Según José Luis Burgos y su único vecino, Labajjo era una persona excéntrica que no tenía buena higiene y no cuidaba muy bien a sus animales.