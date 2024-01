El crimen organizado se ha convertido en una preocupación transnacional, sin fronteras, sobre todo luego de la contundente alarma venida desde el Ecuador. Como tal, merece una atención especial y, sobre todo, una coordinación permanente de las más altas autoridades. Así lo han entendido los cancilleres y titulares del orden interno de los países miembros de la Comunidad Andina (CAN) quienes, representando a sus respectivas naciones, se reunieron en el Perú para acordar, publicar y obligarse a cumplir 28 medidas contenidas en lo que han denominado el Plan de Acción Resolutivo (PAR), un documento que enumera medidas urgentes para combatir el narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico ilegal de migrantes, entre otros vicios que corrompen y socaban nuestras democracias.

El embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel, exministro de Relaciones Exteriores de nuestro país y actual secretario general de la CAN, comparte sus impresiones sobre el acuerdo y la promesa de ver resultados lo antes posible.

¿En qué consiste este plan?

Hemos tenido ayer (domingo) una reunión extraordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, acompañados de ministros y titulares de Seguridad de los países de la subregión. Como resultado de esta reunión, en base a algunos estudios y propuestas que hizo la secretaria general, los ministros han adoptado una decisión, la cual es norma jurídica vinculante en los 4 países. Se ha adoptado esta decisión en la que se aprueba el establecimiento de un grupo de alto nivel que va a ser designado por los ministros de Relaciones Exteriores y los encargados de Seguridad para que lleve adelante un Plan de Acción Resolutivo (PAR), que comprende 28 diferentes medidas en campos distintos para actuar de manera concreta y con fechas establecidas respecto a los diversos problemas que nos afectan en materia de criminalidad, de delincuencia transnacional organizada.

¿Qué medidas se abordarán en el primer trimestre de este año?

Hay varias. Para precisar algunas que son las más urgentes, quizá el establecimiento de un Banco Andino de Datos sobre información migratoria. Los países han decidido llevar adelante esta medida de inmediato, promoviendo una reunión del Comité Andino de Autoridades Migratorias, que es un comité en el seno de la Comunidad Andina. También es importante resaltar una idea que ha sido propuesta por el Gobierno de Bolivia, el impulsar una Alianza Latinoamericana para la lucha contra los narcóticos, esto va a ser visto en la próxima reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. Luego, para marzo del 2024, tenemos el establecimiento de un mecanismo de cooperación para el intercambio de información de Inteligencia entre los 4 países. También, en el más breve plazo, se ha decidido organizar operaciones conjuntas y coordinadas, policiales y/o militares en la zona de frontera de los países miembros para atacar los problemas vinculados a esta delincuencia transnacional organizada. También quisiera resaltar un mecanismo por el cual habíamos estado abogando desde la Comunidad Andina, que es el establecimiento de una Red Andina de Seguridad 24/7. Van a establecer los 4 países puntos de contacto en sus respectivas naciones, que van a estar 24 horas, los 7 días de la semana, interconectados para transmitirse información relevante en materia de lucha contra la criminalidad organizada. Creo que este mecanismo 24/7 es uno de los aportes más importantes e inmediatos que vamos a tener para que podamos conocer todas las autoridades de Seguridad de los países, en tiempo real, cuáles son los problemas que están afectado, cuáles son los detalles relativos a operaciones policiales, a movimiento de personas requisitoriadas. Va a ser uno de los logros más importantes de esta gran lista de 28 medidas.

Este plan ha logrado que los países de la Comunidad Andina, que a veces no concuerdan en ciertas medidas internas o externas, sobre todo relacionadas a la gestión política, se unan en un mismo objetivo.

Aquí los 4 países, más allá de cualquier diferencia o enfoque político que puedan tener, han trabajado de la manera más estrecha y coordinada, y eso es por el entendimiento de que la integración andina es un instrumento inevitable para nosotros. Es la vía en la que podemos trabajar y encontrar acuerdos. Los 4 países lo han entendido así, con una participación muy dinámica, proactiva, con mucho deseo de coordinación. La reunión la ha dirigido la presidencia pro témpore, que en este momento la ejerce Bolivia. El ministro de Seguridad de Bolivia estuvo presente liderando las conversaciones. Han venido en total 8 ministros y 8 viceministros de los 4 países andinos para trabajar en este PAR.

¿Cuál ha sido el rol del Perú en esta convocatoria y cuál es el compromiso?

El rol del Perú ha sido muy importante. Tuvimos hace 1 semana una reunión virtual de cancilleres para tratar de manera muy puntual el caso del Ecuador. Luego, en esa reunión el canciller del Perú, Javier Gonzáles-Olaechea, propuso la realización en el Perú de una reunión presencial de ministros de Relaciones Exteriores, ministros encargados de Seguridad, la que se llevó de manera inmediata, en solo 1 semana hemos podido establecer y acoger esta reunión en la sede de la Comunidad Andina y, además, en base a aportes de los 4 países, sobre la base de un documento que preparó la secretaría general, tienen ustedes ante sí esta lista de 28 medidas, este PAR que los países se han comprometido a llevar adelante.

¿Cuándo veremos los resultados? ¿Se ha hecho alguna proyección?

Varias de estas medidas están programadas en el primer trimestre del 2024. La secretaría general va a alentar, va a promover la coordinación en el proceso de llevar adelante estas medidas. Serán los países los que las adopten, pero por la resolución que he visto ayer de los ministros, la convicción que tienen de actuar juntos, no me cabe la menor duda que este PAR se va a llevar adelante.

