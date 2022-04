Es un hecho que el príncipe Carlos de Gales es un consumado bailarín y además, en sus viajes oficiales no suele tener vergüenza alguna en sumarse a las danzas típicas de los lugares donde lo reciben. El heredero al trono del Reino Unido contó una vez cuál es la canción que lo hace bailar de manera irresistible.

A sus 73 años, el hijo mayor de la reina Isabel II del Reino Unido sigue siendo una de las caras visibles de la familia real británica, aunque comparte protagonismo no solo con su madre sino con su hijo mayor, el príncipe Guillermo de Cambridge, y la esposa de este, Catalina de Cambridge.

El príncipe Carlos y su música favorita

En julio de 2021, Carlos de Gales habló en una entrevista de su música favorita y reveló cuáles son las canciones que integran su lista de reproducción habitual. Entre ellas se encuentran temas de grandes voces femeninas como Don’t Rain On My Parade de Barbra Streisand, La Vie En Rose de Edith Piaf, Upside Down de Diana Ross, The Voice de Eimear Quinn o The Click Song de Miriam Makeba.

Otras de las canciones que conforman la lista de temas preferidos del príncipe Carlos son You’re A Lady de Peter Skellern, La Mer de Charles Trenet, Bennachie de Old Blind Dogs, Lulu’s Back In Town de Dick Powell, They Can’t Take Away From Me de Fred Astaire & Ginger Rogers, Tros y Garreg / Crossing the Stone de Catrin Finch y Tydi a Roddaist de Bryn Terfel.

La canción que siempre lo hace ponerse a bailar

Pero, hay un tema que ha destacado entre todos porque, según él mismo príncipe Carlos, es una canción que le hace ponerse a bailar. Se trata de Givin ‘Up, Givin’ In, pieza que el grupo femenino de música disco The Three Degrees interpretó en su 30 cumpleaños.

“Hace mucho tiempo, solía proporcionarme un impulso irresistible de levantarme y bailar”, confesó en la entrevista que ofreció el príncipe Carlos el año pasado, demostrando que pese a que es parte de la realeza y sigue al pie de la letra el estricto protocolo real, también disfruta de la música y del baile como cualquier ser humano.

