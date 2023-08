Nuevas declaraciones del Papa Francisco han causado revuelo en la clase conservadora. En una rueda de prensa, realizada en la última Jornada Mundial de la Juventud, el sumo pontífice aseguró que la Iglesia está abierta a todos, incluida la comunidad LGBTI.

Francisco declaró el pasado domingo 6 de agosto en Lisboa (Portugal) que cada persona elige su propio camino y que no va con él discriminar a quienes sí merecen o no estar en la iglesia, pero que hay ciertas normas.

El Papa empezó recibiendo una pregunta sobre por qué mujeres y hombres son iguales en la Iglesia, pero estas no tienen los mismos derechos dentro de ella, a lo que contestó: “la Iglesia está abierta a todos, pero hay leyes que regulan la vida dentro de la Iglesia”.

Con esto, Francisco hacía referencia a los sacramentos, ya que las mujeres no pueden participar de algunos de ellos: “Esto no significa que esté cerrada (para ellos), cada persona encuentra a Dios a su manera dentro de la Iglesia”, continuó diciendo.

Por extensión, se le consultó si esto incluía a la comunidad LGBTI y él contestó firmemente que sí, pues a él no le gusta discriminar y que Dios “es claro, no se distingue entre enfermos y sanos, viejos y jóvenes o guapos y feos”. Sostuvo que la Iglesia no es una empresa donde se necesita ser admitido para entrar.





VIDEO RECOMENDADO