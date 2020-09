Quito. [EFE]. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE) rechazó este martes que el exmandatario Rafael Correa formalizara su precandidatura a la Vicepresidencia para las elecciones de 2021 de forma telemática, enviando a su hermana con un poder para realizar el trámite.

“No la dejaron porque no es el requisito que está establecido para el proceso”, confirmaron a Efe fuentes del CNE.

El exmandatario se pronunció a través de su cuenta de Twitter explicando que envío el formulario con su firma electrónica.

“El formulario de aceptación de mi candidatura firmado electrónicamente. La firma electrónica reúne los tres requisitos exigidos por el CNE: aceptación expresa, indelegable y personalísima. Telemáticamente estuvimos frente a un delegado del CNE y en las respectivas oficinas.”, escribió Correa.

El formulario de aceptación de mi candidatura firmado electrónicamente. La firma electrónica reúne los tres requisitos exigidos por el CNE: aceptación expresa, indelegable y personalísima.

Telemáticamente estuvimos frente a un delegado del CNE y en las respectivas oficinas. pic.twitter.com/ZN2LWWlTu5 — Rafael Correa (@MashiRafael) September 1, 2020

La hermana del exmandatario acudió este martes a la sede del Consejo Electoral para cumplimentar el protocolo de aceptación de candidatura y lo hizo acompañando al candidato del partido Centro Democrático que aspira a la Presidencia, Andrés Arauz.

Correa, con más de una docena de investigación en contra

Arauz sí pudo tramitar la documentación, pero cuando le llegó el turno de quien es su compañero de binomio, Rafael Correa, las autoridades del CNE exigieron la presentación física del candidato y no la de su hermana, a quien el expresidente ha apoderado como representante legal.

Correa atendió al acto a través de medios telemáticos desde Bélgica, donde reside tras dejar el cargo en 2017, y aseveró haber enviado su aceptación a la precandidatura, con firma electrónica, a los estamentos correspondientes del CNE y a organismos internacionales.

De forma virtual, dijo en varias ocasiones que acepta la precandidatura y aseguró que no permitirán que se “roben la democracia” ante la posibilidad de que no se acepte su participación al no estar él presente físicamente en el lugar.

Con más de una docena de investigaciones abiertas en su contra, Correa no puede llegar al país sin exponerse al arresto dado que es requerido por la justicia en un caso por el secuestro del político opositor Fernando Balda.

Además, ha sido condenado por cohecho en un caso de sobornos, expediente en el que tiene una condena en primera y segunda instancia y que, el jueves, llegara al Tribunal de Casación, por considerar que se han violado sus derechos.

El movimiento correísta ha denunciado en repetidas ocasiones que tanto las investigaciones como los juicios a un sinnúmero de sus dirigentes, estos tres últimos años, son parte de una persecución política del actual mandatario Lenín Moreno.

Parte de la misma persecución, dicen, son los intentos por impedir que el correísmo, y Correa en particular, puedan concurrir a los comicios.

Presencia física de los aspirantes

Los documentos presentados por la hermana del expresidente serán ahora analizados por el CNE, aunque las fuentes aclararon que la disposición que exige la presentación física del candidato data de 2012.

“No es un reglamento de ahora. En el reglamento actual se cambiaron algunas cosas, pero esa exigencia es del 2012”, insistieron.

Según el reglamento de Democracia Interna de Organizaciones Políticas, “la aceptación de la candidatura es un acto público, expreso, indelegable y personalísimo” ante representantes del órgano electoral.

El correísmo argumenta que en tiempos de pandemia y cuando todo se hace telemáticamente, no hay razón por la que se exija a un candidato presentarse en las oficinas del CNE en Quito.

Este movimiento, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, se presenta a las elecciones en una alianza de izquierdas y, oficialmente, por el partido Centro Democrático.

Mañana vence el plazo para la aceptación ante el CNE de las precandidaturas que ya fueron designadas en primarias.

Posteriormente, el Consejo convocará el 17 de septiembre a la inscripción formal de los aspirantes desde el 18 de este mes hasta el 7 de octubre. Tras este proceso se confirmarán oficialmente las candidaturas.

Entre los binomios que también acudieron este martes al CNE figura el integrado por Ximena Peña y Patricio Barriga para formalizar su aceptación de la precandidatura a la Presidencia y Vicepresidencia en representación de un partido oficialista, Alianza País (AP), que tiene pocas posibilidades de subsistencia después de la legislatura del actual mandatario, Moreno.

