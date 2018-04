Un ex empleado de la Trump Tower asegura que el presidente de Estados Unidos , Donald Trump tuvo una hija en secreto con una camarera en los años ochenta y que a cambio de ocultar la verdad, le pagaron U$S 30.000 para que se quedara callado.

Esta revelación fue dada a conocer este jueves en un explosivo artículo publicado por la revista The New Yorker. Ahí se relata que Dino Sajudin, empleado de Trump, descubrió la supuesta hija secreta del presidente y recibió el pago de parte de American Media, editorial que quería lanzar la primicia mediante un libro.

"Hoy me levanté para enterarme de que el acuerdo confidencial que yo firmé con la empresa sobre la historia del presidente Trump fue filtrada a la prensa”, dijo Sajudín en entrevista con CNN, quien confesó que mientras trabajaba para Trump recibió instrucciones de no hablar con una camarera porque era la ex pareja de su jefe.

La supuesta hija ilegítima tendría ahora unos 29 años, lo que la convertiría en la cuarta hija de Trump, quien con esto alcanzaría los seis hijos.

La historia ha llamado la atención por sus coincidencias con las declaraciones de la modelo de Playboy Karen McDougal, quien contó que la misma editorial le pagó U$S 100.000 dólares para callar su romance con el mandatario estadounidense.

La mujer alega que el acuerdo era que a cambio aparecería en las publicaciones de la empresa en distintas historias, pero que al final su verdad fue ocultada y nunca publicaron contenido alguno sobre ella.