Dolores O'Riordan , cantante de la banda irlandesa de rock 'The Cranberries', falleció este lunes en Londres, Inglaterra, a los 46 años de manera repentina, informaron medios locales.

La banda ' The Cranberries ', formada en 1989 en la ciudad irlandesa de Limerick, alcanzó un gran éxito a mediados de la década de 1990 con su álbum debut, 'Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?', convirtiéndose en una de las agrupaciones más importantes del país y vendiendo millones de álbumes en todo el mundo.



O'Riordan y su grupo se hicieron mundialmente conocidos con éxitos como 'Zombie', una canción que denunciaba la situación en Irlanda del Norte, región del Reino Unido que ha sufrido enfrentamientos armados entre católicos y protestantes durante décadas.

Posteriormente conseguirían otros grandes temas como 'Ode to my family', 'When you're gone', 'I can't be with you', 'Salvation', 'Free to decide', 'Promises', 'Animal instinct', y 'Just my imagination'; pero sus primeros pasos, sin duda los dieron con 'Dreams' y 'Linger', clásicos de la música en inglés.

Aquí te dejamos los mejores éxitos de 'The Cranberries', interpretados por Dolores O'Riordan.

'When You're Gone'

'Zombie'

'Ode To My Family'

'Salvation'

'Ordinary Day'

'Promises'

'Just My Imagination'