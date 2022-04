La noche del 22 de abril, la fiscalía de México confirmaba que el cuerpo hallado un día antes en una de las cisternas del hotel Nueva Castilla, en Nuevo León, era el de la joven Debanhi Escobar, quien fue vista por última vez el 9 de ese mismo mes, tras asistir a una fiesta con dos amigas.

La familia de Debanhi pasó los 13 días más trágicos de su vida y hasta el último momento tuvieron la esperanza de encontrarla viva. A pesar de ello, Mario, su padre, mantiene su postura de que la muerte de su hija fue un asesinato.

Aún falta por determinar las causas de muerte de la joven de 18 años y, para ello, la fiscalía de Nuevo León viene trabajando en conjunto con las autoridades federales, quienes determinaron en la primera necropsia que Debanhi falleció producto de una contusión profunda del cráneo.

A continuación, un recorrido de lo que se sabe sobre el caso Debanhi Escobar:

8 de abril: La fiesta

El viernes 8 de abril, Debanhi tenía planeado ir a una fiesta por lo que le escribió a su amiga Sarahí. Esta llegó a su casa cerca de las 10:00 p.m. con Ivonne, a quien Debanhi conoció esa noche.

Según declaraciones que Ivonne y Sarahí brindaron a la prensa mexicana el 27 de abril, las tres llegaron a una primera fiesta donde estuvieron alrededor de 1:40 hrs y luego Debanhi dijo estar aburrida, por lo que pidieron un taxi para irse.

Se dirigieron a otra fiesta, pero esta ya había terminado. Luego se fueron a otro evento en la Quinta de la PGR, en el municipio de Escobedo.

Cerca de las 04:00 a.m. del sábado 9 había personas que querían llevarse a Debanhi, pero como estaba bajo los efectos del alcohol, las amigas se lo impidieron. De acuerdo con sus versiones, la joven se puso intransigente y se encerró en el baño de hombres.

“Se pone necia, que la dejemos en paz, que no le importa, que sus papás eran abogados, que nos daba dinero si la dejábamos”, revelaron en una entrevista con Info7.

“Después de eso, ella sale corriendo hacia la alberca y como que quiere tirarse. La detengo y le dije que se calmara. Ella empieza a manotear y a decir que la deje en paz. Me hago para atrás y ella empieza a correr y rodea la alberca”, continuó Sarahí.

Según dicha versión, Debanhi les dijo que la dejaran en paz, que la dejaran sola, corrió a un taxi, se subió y azotó la puerta.

“Como ya estaba descontrolada, creímos conveniente que ella se fuera porque sí. No quería que estuviéramos ayudándola… Nos manoteó muchas veces, nos quitaba”, explicó Sarahí, quien agregó que esperaban que llegara bien a su casa.

9 de abril: El Taxista

El taxi a donde se subió de manera intempestiva Debanhi pertenecía a Juan David Cuéllar, el chofer que las amigas buscaron cuando tenían intenciones de irse de la fiesta.

Durante una entrevista con Info 7 brindada el 27 de abril, Cuéllar narró que a las 4 de la mañana las amigas de Debanhi le enviaron un mensaje para que las recogiera. Explica que solo subió Debanhi y sus amigas se fueron en otro taxi con otras personas.

Señaló que Debanhi no le quiso pasar la dirección de su casa y que sus amigas se la proporcionaron. Entonces Debanhi le dice que desea bajar del auto y le pide que la deje al lado de la fiesta donde la recogió.

“Insisto en que la llevo a su casa, avanzo poco antes de la carretera Laredo, me pide que me detenga. Me detengo pensando que iba a vomitar, no se me ocurrió que fuera a bajar, tomo las fotografías y le aviso a sus amigas que se bajó”, recordó y agregó que se quedó tres minutos esperando a que regrese, pero no lo hizo.

Cuéllar, quien fuera señalado como el principal sospechoso de la muerte de la joven, indicó que en ningún momento trató de sobrepasarse con Debanhi. Esto, luego que, durante los días de su desaparición, el papá de la joven dijera que su hija sufrió acoso sexual por parte del taxista.

“En ningún momento, siempre traté de ayudarla. No estaba (Debanhi) en sus cincos sentidos, eso sí lo puedo decir, no hilaba las oraciones, no tenía una plática concisa”, dijo.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Nuevo León, Cuéllar declaró que la joven “descendió del vehículo en la Carrera Vía Numancia y la Carretera Vía Laredo aproximadamente a las 4:24 a.m.”.

Debanhi fue vista por última vez mediante una grabación de una cámara de vigilancia a un costado de una empresa de transportes. Ella se habría dirigido a la empresa de transportes para tratar de comunicarse con alguien “sin que pudiera ser atendida por empleados del lugar, sin que se tenga algún registro posterior de su paradero”.

9 de abril: Debanhi y su paso por el hotel Nueva Castilla

Tras la muerte de la joven, la fiscalía de Nuevo León ha venido brindando detalles de los últimos pasos que dio Debanhi antes de ser hallada sin vida. Durante una conferencia de prensa, las autoridades mostraron imágenes de video que colocan a Debanhi en las inmediaciones del motel Nueva Castilla. En uno de ellos se le ve corriendo.

Para la fiscalía, llama la atención que uno de los clips muestra a la joven rodeando el edificio circular que alberga el restaurante abandonado. ¿Por qué corría? ¿Alguien la perseguía? La Fiscalía se hizo estas interrogantes, pero aún no logra responderlas, pues los cortos segundos en los que aparece Debanhi no muestran a nadie más detrás de ella.

En otro video, la joven de 18 años se asoma a la puerta del restaurante y esta es la última imagen que se tiene de ella poco antes de morir. La Fiscalía señaló que eran las 04:54 a.m. del 9 de abril.

Se presume que la joven pudo haber ingresado por el bar y salió por otra puerta que daba hacia el jardín. Esa zona llevaba al menos 6 años sin utilizarse, señalaron los empleados.

▶️ Fiscalía de Nuevo León presenta cronología de los últimos movimientos conocidos de Debanhi



Desde la fotografía que tomaron en medio de la carretera hasta su llegada al motel Nueva Castilla



Esto se sabe hasta ahora, según autoridades pic.twitter.com/AXqNWCrmPJ — Milenio (@Milenio) April 27, 2022

15 de abril: se ofrece una recompensa por 100.000 pesos mexicanos

Debanhi llevaba desaparecida casi una semana y la desesperación de sus padres por hallarla con vida se hacían más grandes. Para ayudar a localizarla, la Comisión Local de Búsqueda de Nuevo León publicó una recompensa de 100.000 pesos mexicanos (US$ 5.000) por información que ayude a encontrar a Debanhi.

21 de abril: hallan un cuerpo en las cisternas del motel Nueva Castilla

La noche del jueves 21 de abril, la fiscalía de Nuevo León reportó que había localizado un cuerpo sin vida “en el interior de una cisterna de agua abandonada” muy cerca del lugar donde fue vista Debanhi por última vez.

“Por las condiciones de abandono del sitio, la presencia de agua y la profundidad presenta dificultades para los peritos de campo”, señalaron en un comunicado de presa.

22 de abril: El cuerpo encontrado era el de Debanhi Escobar

Un día después del hallazgo, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, ofreció una conferencia de prensa en el que confirmaba que el cuerpo encontrado en las profundidades de esa cisterna pertenecía al de la joven estudiante. 13 días después de haber sido reportada como desaparecida.

Según detalló. el cuerpo fue encontrado a una profundidad de cuatro metros e indicó que la alerta fue dada por empleados del motel “ante olores fétidos que se empezaban a desprender de ese lugar”.

Tras la primera necropsia, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León señaló que la causa de muerte una contusión profunda del cráneo.

23 de abril: “Fue un asesinato”

En el velatorio del cuerpo de su hija, Mario Escobar, señaló que “fue un asesinato... caiga quien caiga, tope quien tope, no voy a parar para esclarecer esto...”.

Actualidad

Los días posteriores al entierro de Debanhi, la fiscalía ha venido presentando pruebas en audio y video del recorrido que realizó la joven antes de desaparecer.

Si bien ya se sabe que falleció producto de una contusión profunda de cráneo (en la zona de la frente), aún se desconocen los pormenores de cómo apareció en una cisterna del motel Nueva Castilla.

Mejía Berdeja señaló, durante la conferencia de matutina del presidente AMLO, que el delito de desaparición de Debanhi Escobar fue reclasificado como feminicidio.

Para Mario Escobar la muerte de su hija es un crimen hasta que se demuestre lo contrario, y sienta su postura en que Debanhi para llegar a la zona de las cisternas, tuvo que trepar un muro de entre 2.6 y 2.2 metros de altura.

Se trabaja la hipótesis que la joven cayó con vida dentro de la cisterna que mide aproximadamente 90 x 98 centímetros y con una profundidad de 4.43 metros. El nivel de agua es solo de 90 centímetros.

En los videos presentados por la fiscalía se le ve ingresando corriendo sin que se vea a nadie detrás persiguiéndola. Sin embargo, en uno de los videos del interior del restaurante del motel pareciera que se ve a una persona descender o subir a un auto, aunque esto no ha sido confirmado ni negado por las autoridades.

A las 04:54 horas fue el último avistamiento de Debanhi y no hay video que muestre cómo fue que llegó y cayó en la cisterna, mientras no aparezca una imagen o las autoridades expliquen esclarecedoramente lo que sucedió, las dudas sobre su muerte persistirán.

VIDEO RECOMENDADO

El nombre de Debanhi Susana Escobar Bazaldua ha resonado las dos últimas semanas en México y Latinoamérica. La razón: su repentina desaparición en circunstancias aún no esclarecidas por las autoridades. El hallazgo de un cuerpo cerca al lugar donde se le vio por última vez con la misma vestimenta de la joven parecer cerrar de forma trágica este caso. ¿Quién es Debanhi y qué es lo que habría pasado con ella? Te lo contamos en este video.