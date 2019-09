Más de medio centenar de periodistas, blogueros y activistas por la libertad de prensa de Cuba exigen al gobierno de La Habana el “cese de la represión” y el “acoso” contra los comunicadores independientes, en una carta abierta divulgada este martes en internet.

"Exigimos: el cese de la represión contra quienes ejercen las libertades de prensa y expresión en Cuba, (y) la eliminación de los recursos legales que restringen y criminalizan el ejercicio de tales libertades", dicen los firmantes de la carta, que residen dentro o fuera de la isla.

Asimismo, denuncian que en los últimos tiempos "ha aumentado la represión física, jurídica y psicológica contra quienes participan" en proyectos de comunicación independientes en el país, donde la estatal es la única prensa que reconoce el gobernante y único Partido Comunista.

"La existencia de medios estatales -que no por estatales son públicos- no alcanza para afirmar que en Cuba se respetan las libertades de prensa y expresión", que "son derechos de todos los ciudadanos por igual y no privilegios de dirigentes del Estado, el Gobierno y el Partido", afirman.

Entre las "acciones represivas" contra los comunicadores independientes, la carta menciona "detenciones arbitrarias y encarcelamientos, allanamientos y registros de viviendas particulares, confiscación y ocupación de equipos, interrogatorios, prohibiciones de salir del país, cerco de domicilios para impedir la cobertura de noticias, campañas de difamación, acoso físico y digital".

Los firmantes también reclaman "la liberación inmediata" del periodista del medio opositor Cubanet Roberto Quiñones, de 61 años, condenado en agosto a un año de prisión bajo cargos de "resistencia y desobediencia".

El caso de Quiñones cobró interés internacional en las últimas semanas, sobre todo en Estados Unidos, cuyo secretario de Estado, Mike Pompeo, condenó en Twitter las "injusticias cometidas contra el periodista".

.@SecPompeo: Condenamos injusticias cometidas contra el periodista cubano Roberto Quiñones, arrestado por informar sobre la represión de la libertad religiosa en Cuba. https://t.co/u5nDRAH3Me — USA en Español (@USAenEspanol) August 21, 2019

Entre los firmantes de la carta figuran la bloguera opositora Yoani Sánchez y autores y redactores de blogs muy leídos en Cuba como El Estornudo, YucaByte y Tremenda Nota, así como de portales de noticias como Cibercuba, que se editan fuera de la isla.

Fuente: AFP