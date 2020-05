Las autoridades de Missouri dieron luz verde a restaurantes y bares para que abran sus puertas en medio del plan de reactivación económica del país, pero bajo estrictas normas de distanciamiento social; sin embargo, cientos de habitantes pasaron esto por alto y armaron una fiesta en la piscina de uno de los establecimientos.

En el video, según The Washington Post, se ven los letreros que piden respetar las normas, pero que los asistentes no respetaron. Las imágenes de la fiesta no tardaron en hacerse virales en redes sociales generando mensajes a favor y en contra, debido a que se ve que las personas, aparte de no respetar las medidas para evitar la propagación del coronavirus, comen, beben, nadan y se abrazan como si nada estuviera pasando, agregó el medio.

Current US death toll: 97,414



Incubation period: 2-14 days



Lake of the Ozarks, Missouri - today 👇#COVIDー19



pic.twitter.com/3Kn8U4g8Gv — Tom Folan, MD (@tomfolanmd) May 24, 2020

“¿Cuántas muertes les tomará a los estadounidenses darse cuenta de que esto es grave? La respuesta simple es una, alguien a quien amas. Pero, ¿cuántas muertes hasta que eso? ¿Un millón, 2 millones, 10 millones de estadounidenses tienen que morir antes de que la gente entienda? 100.000 obviamente no es suficiente”, destacó un usuario de Twitter que arremetió contra este acto que cientos de personas calificaron de irresponsable.

Pero así como hay gente que estuvo en contra de la fiesta en la piscina, también hay quienes la apoyan con el argumento de que hacer este tipo de reuniones lo único que provoca es que el sistema inmunológico se fortalezca y se produzca una “inmunidad colectiva” al COVID-19.

“Cualquier temperatura superior a 32 grados (como está allí en ese momento) y una humedad superior al 40% mata al virus en segundos. Sin mencionar el sol brillante y sus rayos UV que también lo matan. Ninguna de estas personas está tomando ningún riesgo medible”, indicó otro usuario de Twitter en defensa de estas personas.

