Santiago de Chile. [EFE]. El Ministerio de Salud de Chile reportó este viernes 6.290 nuevos de coronavirus en el país, lo que lleva el total a 231.393, e informó de 252 fallecidos más, lo que sitúa el cómputo global de decesos en 4.093.

MIRA Nuevo coronavirus ya estaba en aguas residuales de Italia en diciembre de 2019

Asimismo, se detalló que existen 1.645 pacientes conectados a ventilación mecánica, de los cuales 395 se encuentran en estado crítico.

En el país quedan 322 ventiladores disponibles.

Las autoridades también anunciaron que este sábado se informará, además de las muertes confirmadas por coronavirus corroboradas mediante un test, de los fallecidos que no tengan confirmación de laboratorio de que la causa es COVID-19 pero cuyo cuadro clínico lo relacione.

”Esta información va a complementar la que ya existe, no va alterar el reporte diario, pero va a ser excelente manera de tener una visión global de lo que pasa a nivel de fallecidos en Chile”, dijo el jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Rafael Araos.

Se trata de una información que las autoridades han estado brindando a la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde el comienzo de la pandemia, pero que no se ha estado divulgando en los reportes diarios.

”Es importante que los números pueden cambiar, por la revisión constante de datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) y no deben ser considerados como errores”, apuntó Araos.

Inmunidad de rebaño

En su intervención ante los medios, el ministro de Salud de Chile, Enrique Paris, descartó que el gobierno de Sebastián Piñera hubiese apostado por la “inmunidad de rebaño” (también llamada inmunidad de grupo) como estrategia para enfrentar la crisis sanitaria por COVID-19.

”Todas las medidas que tomó el Gobierno de Chile son absolutamente incompatibles con la política de rebaño”, señaló Paris, quien enumeró algunas de las medidas gubernamentales que se han aplicado desde que empezara la crisis sanitaria en el país.

Las declaraciones del ministro vienen a respaldar los dichos de la vocera de gobierno, Karla Rubilar, quien aseguró el pasado jueves que “nunca en este país se pensó en una inmunidad de rebaño”.

La polémica se instaló en el país después de que a través de redes sociales se difundieran antiguas declaraciones del ministro de Salud al que Paris sustituyó el pasado sábado, Jaime Mañalich, en las que decía que “el esfuerzo no es que nadie se contagie, sino que la mayor cantidad de gente se contagie de una manera lenta para que no ocurra un momento en que hay tantas personas enfermas que el sistema sanitario no pueda sacarla adelante”.

Al respecto, Paris abundó que “ninguna” de las medidas tomadas por el gobierno “apoyan o avalan la teoría de que se implementó lograr el efecto rebaño, todo lo contrario”, y enumeró algunas de ellas como el fortalecimiento del sistema de salud, el cierre de fronteras, el establecimiento de toques de queda y cuarentenas.

Comienzo de nuevas cuarentenas

En cuanto a los confinamientos, a las 22:00 hora local de este viernes cinco nuevas ciudades del país entrarán en cuarentena, sumando 700.000 nuevos habitantes al confinamiento.

De esta forma el total de personas que se encuentran bajo cuarentena a nivel nacional llegará a los 8,5 millones de los casi 19 millones que conforman la población total.

De acuerdo a información entregada por la universidad estadounidense Johns Hopkins, Chile está en el noveno lugar a nivel mundial de los países que presentan mayor número de contagiados, a la vez que la misma casa de estudios afirmó que Santiago se ha transformado en la cuarta ciudad del mundo con más casos de COVID-19.

A nivel Latinoamericano, el país austral sigue ocupando el tercer puesto en cuanto a cantidad de contagios se refiere, siendo superado por Perú y Brasil.

VIDEO RECOMENDADO

Salud: la manzana para cuidar y fortalecer los pulmones 18/06/2020