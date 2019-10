El juez 12 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, Colombia, decidió que no existen pruebas suficientes para enviar a la cárcel a Aída Victoria Merlano Manzaneda y al odontólogo Javier Guillermo Cely Barajas, por lo que dispuso que afronten la investigación y proceso penal en libertad.

Recordemos que la Fiscalía General pidió cárcel para ambos por, supuestamente, ser partícipes en calidad de cómplices en el delito de fuga de presos a favor de la excongresista Aída Merlano.

Tras recobrar su libertad, Merlano Manzaneda señaló que “en cuanto a mi madre, no pienso juzgar sus errores y yo no sé si le va a gustar a la gente que diga esto, pero te prefiero prófuga que muerta. Si ella nos citó esa tarde en el consultorio es porque quería despedirse de nosotros. No tenía ni idea de su plan”, señaló la joven.

“Te amo con mi alma entera y tú lo sabes (...). Soy una mujer muy fuerte y no te preocupes por Esteban (hermano menor). Yo lo voy a cuidar y me voy a hacer cargo de todo. Te amo muchísimo”, agregó.

La muchacha de 21 años también habló sobre las condiciones que tuvo tras ser detenida los últimos tres días. “Lo peor, creí que me iban a matar. Me cogieron como si fuera una criminal... en el lugar que estuve en los últimos días, hacía mucho frío y no pude dormir. Tenía que hacer mis necesidades al frente de mucha gente”, indicó.

Recordemos que el pasado 1 de octubre, la excongresista, condenada a 15 años de prisión por fraude electoral, escapó de los custodios del IMPEC a través de una cuerda que ató a un mueble del consultorio y por el cual bajó al primer piso para posteriormente emprender marcha en una moto.