Colombia: Las FARC retiran por completo su candidatura a la presidencia

Las FARC se retiró este jueves de la carrera presidencial en Colombia por los problemas de salud de su líder y candidato, Rodrigo Londoño ' Timochenko ', internado en un hospital en Bogotá.

De esta forma renuncian a presentar otra fórmula a las elecciones que se celebrarán el 27 de mayo, debido a "la frágil salud del excombatiente y a los intentos de agresión sufridos durante la campaña".

"La cirugía practicada en el día de ayer (...) nos ha llevado a declinar nuestra aspiración presidencial", dijo el excomandante guerrillero y candidato al Senado, Iván Márquez, en rueda de prensa.



'Timochenko' fue operado el miércoles de una compleja cirugía de baipás coronario, de la que según los médicos se recupera de manera satisfactoria, tras sufrir hace una semana un infarto.

En cualquier caso, las FARC continuarán la contienda en las elecciones legislativas que serán este domingo. Asimismo, el vocero no descartó apoyar a alguno de los aspirantes presidenciales en los comicios del 27 de mayo.

"El no participar en la contienda presidencial de manera directa y con candidato, no quiere decir que no asumamos también una vocería frente a los demás candidatos", sostuvo.



El partido, heredero político del grupo insurgente, contaba con una aceptación social casi nula por la impopularidad acumulada durante más de medio siglo de conflicto armado. La intención de voto a 'Timochenko' apenas rondaba el 1%.