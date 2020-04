El youtuber mexicano, Juan de Dios Pantoja, confesó que Kimberly Loaiza le pidió terminar su relación luego de no poder soportar los rumores de infidelidad y sus videos íntimos filtrados en Internet con otras mujeres.

A través de un video difundido en su cuenta de Youtube, dio detalles de su ruptura y aseguró que cerrará su canal pues no se siente con ánimos de hacer contenidos.

“Estoy triste y no por las difamaciones que hasta la fecha siguen haciendo en contra mía, estoy triste por mi relación con Kimberly. Ella se ha sentido muy mal después de todas las historias falsas, las burlas”, inició Pantoja.

“Kimberly ya no tiene fuerza para nuestra relación, después del problema yo la notaba diferente, demasiado seria, dormíamos juntos y era como si yo no existiera, se tapaba de pies a cabeza y no me hablaba, intentaba hacerla reír y no podía como antes ... está muy lastimada, me da tristeza saber que las cosas difícilmente van a ser como antes”, reveló el youtuber mexicano y le pidió una nueva oportunidad para no destruir su familia contando que estaba dispuesto a someterse a lo que ella quisiera, además de otorgarle sus contraseñas de sus cuentas personales y no volver a ocultar nada.

AGRESIÓN VERBAL

Lo que más llamó la atención fue cuando reveló que agredía verbalmente a Kimberly Loaiza y se justificó señalando que así era su manera de hablar; sin embargo dijo que esto ocurría cuando se encontraba muy tenso o molesto.

“Tú sabes que con coraje todos decimos cosas de las cuales luego nos arrepentimos, tú sabes lo explosivo que soy el problema que tengo para controlarme, pero te juro que voy a trabajar en eso, voy a cambiar también eso, enojado yo sé que te he tratado mal se que te he dicho groserías...”, admitió Juan de Dios.

Finalmente, terminó el video recordando a su hija y contando que su mayor temor será tener que explicarle algún día todo esto: “Espero que Dios me dé las palabras correctas para ella”, finalizó sin dejar de responsabilizar a Lizbeth Rodríguez como la autora de la publicación de su video íntimo y causante de su separación con la madre de su hija.

LO ACUSAN DE INFIEL

Lizbeth Rodríguez acusó al youtuber Juan de Dios Pantoja de haberle sido infiel a su pareja y reciente madre de su hijo, Kimberly Loayza con un hombre que trabaja con ambos.

VIDEO INTÍMO

En sus redes sociales publica su día a día junto con las dos mujeres de su vida. Sin embargo, luego del video íntimo del youtuber no se han visto más momentos junto a su familia a raíz de su más reciente escándalo por las imágenes en el que se le ve manteniendo relaciones sexuales con una desconocida mujer.

Tras la difusión del video, Kim se ausentó inmediatamente de sus cuentas personales en redes sociales para evitar ver más ataques en contra de su pareja. Algunas fans del youtuber lo han defendido y han argumentado que las imágenes ya cuenta con varios años. Incluso antes de que se hiciera conocido en Youtube.

