Juan de Dios Pantoja, youtuber mexicano que fue vinculado a un supuesto video íntimo y la infidelidad a su pareja Kimberly Loaiza se pronunció y desmintió que sea él quien aparece intimando en el material que se ha viralizado.

A través de su cuenta de Twiter, Pantoja expresó: “Yo no soy ese TIPO. El video que subieron lo acercaron mucho para que no se le vean los tatuajes y piensen que soy yo. Que gente tan maldita anhelan acabarme con todas sus fuerzas”.

Yo no soy ese TIPO. El video que subieron lo acercaron mucho para que no se le vean los tatuajes y piensen que soy yo. Que gente tan maldita anhelan acabarme con todas sus fuerzas... pic.twitter.com/ENvrPwc2z9 — Juan De Dios Pantoja 💎 (@Juandedios_P) April 18, 2020

Esta mañana, Juan de Dios Pantoja, Kimberly Loaiza y Lizbeth Rodríguez se volvieron tendencia en Twitter tras las acusaciones de una supuesta infidelidad de la que la popular ‘Chica Badabun’ tiene las pruebas.

Desde la madrugada de este sábado, circulan videos íntimos de Juan de Dios Pantoja junto a otra mujer que no es Kimberly Loaiza en una sesión íntima.

“Diversos usuarios en redes sociales aseguran que Kim Loaiza ya no sigue al padre de su hija en redes sociales, sin embargo, esta versión no se ha confirmado. Oigan no jodan jaja nunca verán un video mio con un hombre tampoco se mamen sacando videos de otros weyes y suponiendo que soy yo. Mañana seguramente sabrán muchas cosas más en mi video, espérenlo antes de creer tanta mamada”, escribió el mexicano., señaló en otro tuit.

Oigan no jodan jaja nunca verán un video mio con un hombre 🤣 tampoco se mamen sacando videos de otros weyes y suponiendo que soy yo. Mañana seguramente sabran muchas cosas más en mi video, espérenlo antes de creer tanta mamada. — Juan De Dios Pantoja 💎 (@Juandedios_P) April 18, 2020

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

“La casa de papel″ 4 : la explicación del final