Un sacerdote español es acusado de pederastia por un ex religioso en Bolivia

Un sacerdote de España está acusado de supuestamente haber abusado sexualmente de niños en Bolivia por un ex religioso que perteneció a su orden y que basa su denuncia en fotografías explícitas, lo que el acusado niega y su comunidad se compromete a investigar.

"No tengo duda, quien aparece en las fotos es él, indiscutiblemente, no puede ser otra persona", indicó el informante, un ex jesuita que pidió el anonimato e identificó al sacerdote L.M.R.P. en varias de las imágenes.

Esta fuente sostuvo que las fotografías, alrededor de una treintena, muestran que "hay toques explícitos a las nalgas, la vagina, al pecho" de menores.

Las fotografías, a las que tuvo acceso Efe, muestran a menores y al supuesto agresor metiendo sus manos debajo de sus ropas, levantando el vestido a niñas y besándolas mientras las sostiene por detrás supuestamente para manosearlas.

En algunas imágenes, los niños son varios, dos o tres, entre ellos varones, en un sillón donde a algunos les acaricia las piernas mientras están recostados, además de primeros planos de sus partes íntimas arropadas.

Las referencias informáticas de esos archivos son de 2002 y las fotografías parecen haber sido captadas de una pantalla de televisor o de computador.

El ex religioso mostró con documentos que esta situación fue planteada a los que fueron sus superiores cuando integraba la orden.

A su juicio, las imágenes serían de niños de una población del oriente de Bolivia, porque "tienen rasgos orientales" propios de una región de influencia guaraní.

El presbítero señalado prestó su servicio pastoral en un lugar con estas características desde 1994 hasta 2004, según la información que los jesuitas proporcionaron a Efe y que coincide con datos del informante.

EFE corroboró estos datos en un catálogo de destinos de la propia orden.

Esta fuente aseguró que grabó esas imágenes hace más o menos una década cuando L.M.R.P. olvidó un disco compacto en el computador de una sala común en una comunidad jesuita de Bolivia.

"En el archivo del disco habían muchísimas más, algunas peores", aseguró el ex jesuita, que no pudo copiarlas todas debido a que el sacerdote volvió para recoger el disco.

Este ex religioso manifestó que ahora "es el momento adecuado" para dar a conocer esta situación y que "nunca" usó esas imágenes con propósitos de "revancha" o para "pedir plata" a la orden.

En una corta declaración a EFE, el sacerdote L.M.R.P., de 84 años, respondió entre varios silencios que no hay "nada que decir" y que el señalamiento es de "mal gusto", además de que jamás tuvo contactos sexuales con menores como pudieran sugerir las fotografías.

El sacerdote vive actualmente en una residencia de reposo de la Compañía de Jesús.

Al respecto, el provincial de la Compañía de Jesús en Bolivia, Osvaldo Chirveches, dijo a EFE que según a un protocolo recientemente elaborado por la orden se iniciará una "investigación previa" sobre el caso de manera que esta situación "se aclare".

Según la información proporcionada por los jesuitas de Bolivia, el sacerdote acusado trabajó varios años en una parroquia y después, desde 2005, en un colegio como acompañante espiritual de adolescentes.

Chirveches mencionó que no consta algún reporte o queja del sacerdote acusado de pederastia, ni por escrito ni verbalmente.

Sobre esto, el denunciante aseguró que en un pueblo como en el que estuvo destinado el cura "a veces basta un poco de dinero o un poco de comida" para que la gente no denuncie estos casos.

Fuente: EFE

