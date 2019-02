Claro y directo: "No se acepta dinero de las tetas (no sea cochina)", el peculiar letrero de una bodega

Estaba harta y no tuvo mejor idea que dejar un mensaje claro y directo a sus clientas. Matilde Aveiro, dueña de una bodega en Mendoza ( Argentina ) se cansó que las mujeres que compran en su tienda saquen el dinero de sus senos al momento de pagar.

Ante esta recurrente problemática, que también se ve en nuestro país, Aveiro decidió colocar un cartel junto a la caja: "No se acepta dinero de las tetas (no sea cochina)".

La mujer declaró al sitio Mendoza Post, que tomó esta medida porque tanto a ella como a su hijo, que atiende en la bodega, les resultaba muy desagradable recibir ese dinero porque muchas veces, al estar en las partes íntimas, salían "hechos agua" por la transpiración.

"Parece un chiste pero es cierto. La gente se pone el dinero en los senos y es muy feo", declaró Aveiro a Diario Uno, quien sostiene que después de que colocó el letrero los clientes no paran de tomarle foto.

"Me criaron con otros valores, sabiendo respetar a la gente, sea quien sea. Acá a veces vienen a recargar la Red Bus (tarjeta de servicio de transporte) y no saludan y te tiran la tarjeta. También había gente que se sacaba la plata de las medias, aunque ya no se ve tanto eso", comentó Matilde.

A pesar que el letrero ha causado gracia, también hay quienes se han sentido insultadas. "Las mujeres se ofenden cuando no les acepto la plata. Se han ido golpeando la puerta e insultando", comenta Matilde, quien no piensa dar marcha atrás a la medida que rige en su tienda.