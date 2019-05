Donald Trump indulta al ex magnate de los medios Conrad Black

El presidente Donald Trump indultó al ex magnate de los medios de comunicación Conrad Black, quien cumplió más de tres años de cárcel en Estados Unidos por fraude y obstrucción a la justicia.

"En 2007, los fiscales declararon que Lord Black había cometido varios actos de fraude y obstrucción. La Corte Suprema de Estados Unidos, sin embargo, estuvo en gran parte en desacuerdo y anuló casi todos los cargos en su caso", dijo la Casa Blanca en un comunicado donde anunció el indulto.

En el comunicado se describió a Black como un "empresario y académico" que "ha hecho enormes contribuciones a los negocios, así como al pensamiento político e histórico".

Black escribió un libro titulado "Donald J. Trump: A President Like No Other" ("Donald J. Trump: Un presidente como ningún otro").

Sus batallas legales comenzaron en 2004 cuando fue acusado de desviar decenas de millones de dólares de la venta de periódicos que eran propiedad de su empresa Hollinger International.

Black, prolífico escritor e historiador, mantuvo con vehemencia su inocencia y lanzó una serie de demandas por difamación en Canadá para contraatacar a sus detractores, a los que él culpa de destruir su vasto imperio.

Años de batallas legales, que incluso llegaron hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, no lograron limpiar su nombre por completo. Sin embargo, logró reducir en gran medida el tiempo que pasaba en la cárcel logrando eliminar muchos de los cargos.

Nacido en Montreal, Black renunció a su ciudadanía canadiense en 2001 luego de una disputa con el entonces primer ministro Jean Chretien, quien protestó por su título en la Cámara de los Comunes de Reino Unido.

En su apogeo, el grupo de periódicos de Black fue uno de los imperios de medios más grandes del mundo, con ingresos de miles de millones de dólares y una circulación diaria global cifrada en millones.

Además de The Daily Telegraph en Londres, el grupo poseía el Chicago Sun-Times, el National Post de Canadá y el Jerusalem Post.

Fuente: AFP