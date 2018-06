Tras errar el penal que pudo haberle dado la victoria a la selección argentina , Lionel Messi confesó la "amargura" del equipo con el resultado y señaló que la Albiceleste debe pensar ya en el próximo partido ante Croacia.

"(Queda) la amargura de no poder sumar los tres puntos porque creo que lo merecíamos y empezar ganando siempre es importante" , explicó el delantero argentino.

El astro argentino tuvo varias oportunidades de gol, con varios lanzamientos desde la frontal del área, pero su participación decayó luego de fallar un penal a los 63 minutos de juego .

"Hicimos el gol rápido, ellos se abrieron un poquito más, tuvieron la suerte de empatarlo y creo que ahí fue donde pudimos tener algunas chances más. En la segunda parte se encerraron" , agregó.

Islandia debutó por primera vez en un Mundial con este partido, en el que manejó un juego defensivo que buscó crear peligro en el contraataque.



"Es complicado, ellos no querían jugar tampoco, no había espacio para entrarles, intentamos jugar más rápido pero no encontramos los espacios y se encerraban bien" , añadió Messi.