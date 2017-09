No tuvo mejor respuesta ni excusa. Un ladrón que fue capturado por la Policía Nacional del Perú (PNP) tras robar una panadería en Villa El Salvador, rechazó cualquier cargo afirmando que solo "iba a comprar pan".

De acuerdo con el informe de Latina, Jordan Palacios Medina (23) fue intervenido en tiempo récord por los agentes ​del Escuadrón de Emergencias Sur de la PNP. En todo momento, desmintió que haya actuado en complicidad con una banda criminal.

Sin embargo, lo que complicó su situación fueron los S/280 que llevaba consigo. El monto lo sustrajo de la caja registradora de la panadería luego de apuntar con un arma de fuego al dueño del local.

"Yo estaba comprando pan para mi familia", descargó Palacios Medina al ser interrogado por las autoridades. No obstante, la versión del responsable del establecimiento desbarató la defensa del delincuente.

Villa El Salvador.

"Yo estaba atendiendo y de pronto apareció y me dijo 'ya perdiste'. Me miró, me apuntó y me quitó toda la caja. Felizmente aparecieron los policías lo intervinieron", relató Saúl Chilca, el dueño.

Se supo que Palacios Medina ya tenía antecedentes por robo a la misma panadería y fue conducido hacia la comisaría del distrito.