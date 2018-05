Richard Calderón Galindo , sujeto acusado de ingresar a la vivienda de una joven y perseguirla con un cuchillo para violarla en el distrito de Villa María del Triunfo , fue puesto en libertad por disposición de la Fiscalía .

De acuerdo a información de América Noticias , las autoridades no encontraron las pruebas suficientes para retener a Calderón Galindo bajo investigación.

"Me habían asegurado que no lo iban a soltar. Pero en menos de 24 horas me comunican que ya no se encuentra con la Policía, que van a continuar con la investigación con él en libertad", indicó la víctima del presunto intento de violación.

A pesar que los exámenes del médico legista comprobaron lesiones ocasionadas por un objeto contundente, el fiscal de turno tomó la decisión de poner en libertad al hombre.

Según el medio mencionado, la joven pidió auxilio a gritos, los cuales fueron escuchados por sus vecinos, quienes acudieron su rescate y capturaron al sujeto.

Cabe resaltar que Calderón Galindo, hoy libre, tiene antecedentes pues estuvo preso en Huaral tras ser hallado culpable de violar a una niña de solo 2 años.