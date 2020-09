Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) hallaron un vehículo que fue usado por un delincuente, que se hizo pasar como conductor de taxi para robar el último miércoles mercadería tecnológica valorizada en 10 mil dólares a un pasajero en Surquillo .

Según informó Latina, los agentes policiales iniciaron la investigación luego que la víctima, identificada como Dani Ávila Huamaní, denunciara el hecho. Se determinó que la unidad le pertenecía a una pareja de esposos de la tercera edad que vive en Villa El Salvador.

El taxi de placa AVB-315 fue encontrado en el frontis de la vivienda de los propietarios, quienes relataron que ellos daban en alquiler el vehículo para que otras personas lo trabajen.

Encuentra vehículo que fue usado para robar mercadería valorizada en 10 mil dólares. (Video: Latina)

Además, precisaron a los policías que desconocían el hecho y que no saben quién realizó el servicio de taxi aquel día. Ante esto, los agentes policiales continúan con la investigación para dar con el paradero del sujeto que cometió el robo.

En tanto, el agraviado Dani Ávila instó a que el hombre sea capturado lo antes posible debido a que necesita entregar los equipos a la empresa donde labora hace cinco años. Relató que el hombre se dio a la fuga cuando los equipos de cómputo estaban dentro del vehículo.

“Una vez que él (delincuente) vio la mercadería, me comenzó a ayudar. Fue tan amable de salir del carro y ayudarme... Luego, me agacho y el carro se había ido. Pido que ubiquen a ese sujeto que se llevó una mercadería muy valiosa y en realidad me perjudica a mí”, indicó para otro medio.

VIDEO RECOMENDADO

Taxista es acusado de robar mercadería valorizada en 10 mil dólares