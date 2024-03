El principal problema de contaminación de las playas del Perú es por residuos sólidos, por basura marina, donde más del 50% de las playas vigiladas tienen este problema, sostuvo Arturo Alfaro, presidente de la ONG Vida. Son el resultado de los residuos que deposita el mar y no solo por lo que puedan dejar los bañistas, añadió.

Este verano ha puesto en evidencia que diversas municipalidades no cuentan con un presupuesto para mantener limpias sus playas, o al menos la totalidad de estas. “Ello afecta los ecosistemas marinos y las actividades del hombre en el mar y playas”, manifestó Alfaro, especialista en gestión de residuos sólidos y conservación de playas.

En el Callao sostuvo, la limpieza se subvenciona con recursos de las rentas de aduana (canon aduanero) pero aún así no alcanza, quedando acumulados miles de toneladas de residuos.

“Digesa reportó en enero del presente año que vigila 131 playas en la costa de Lima y Lima Región, y solo 42 han sido declaradas saludables (Buena calidad de agua, bien en manejo de residuos y tienen baños) mientras que 89 han sido declaradas no saludables. De las 89 no saludables, 10 tienen contaminación microbiológica y las otras 79 pueden tener problemas de residuos en las playas o falta de baños”, indicó.

El especialista anotó que, revisando los resultados de Digesa, del Programa verano Saludable 2024, se determinó que de 13 playas que vigila en el Callao, 9 son calificadas como no saludables por problemas de residuos sólidos; en Áncash, de sus 15 playas vigiladas 8 son no saludables por problemas de residuos sólidos; en Arequipa, sus 17 playas vigiladas salieron como no saludables y de ellas 15 con problemas de residuos; en Lambayeque sus 11 playas vigiladas salieron como no saludables y 6 por problemas de residuos sólidos, y en La Libertad, de su 23 playas vigiladas 16 salieron como no saludables y de ellas 14 por problemas con residuos.

“Los resultados encontrados pone en evidencia que el principal problema de contaminación de las playas del Perú es por residuos sólidos, por basura marina, donde más del 50% de las playas vigiladas tienen este problema. Por nuestra experiencia, podemos afirmar que la gran mayoría de esas playas son afectadas por residuos que deposita el mar y no solo por lo que puedan dejar los bañistas”, afirmó Alfaro.

Según el especialista, en el verano las municipalidades que tienen playas turísticas obtienen ingresos por los negocios y comercios que se activan en esta temporada, con dichos recursos contratan personal que pueda hacer la labor de limpieza diaria durante el verano, pero en los otros meses del año ya no disponen de ese presupuesto y solo realizan limpiezas eventuales o se apoyan con las campañas de limpieza que convocan diversas organizaciones o promueven el voluntariado con sus vecinos.

Este año continuará la campaña “limpieza internacional de costas y riberas”, cuya fecha principal es el tercer sábado de setiembre.

