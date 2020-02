Salió a defenderse. Lauri Lucemili Granados Gutiérrez es la venezolana que fue acusada por su expareja, Edwin Pichigua Guzmán, por llevarse las cosas de su vivienda en Independencia, que él indica le pertenecen. Sin embargo, la mujer niega estas acusaciones y asegura que tiene facturas de los electrodomésticos como prueba que estos se encuentran a su nombre.

“Cuando compramos los equipos los pusimos a nombre mío, tengo mis facturas aquí. Los equipos están a nombre mío. No me he robado nada de nadie. Por eso me los llevé y me mudé cerca porque no robé nada”, aseguró durante un enlace con Buenos Días Perú.

Granados indicó que ambos compartieron gastos para comprar una cama, una refrigeradora y un equipo de sonido. “Tres facturas están a nombre mío y dos a nombre de él. Él me denuncia por dos, que fue el televisor y la lavadora”.

LO ACUSA DE AGRESIÓN

Ella detalla que su relación duró poco más de un año y que terminó por el maltrato físico y psicológico que recibió por parte de Edwin Pichigua Guzmán durante el tiempo que convivieron.

Es por ese motivo que ella decide retirarse del hogar que compartían, pero sin antes llevarse los bienes que están a su nombre. Además señala que ella tuvo que vender sus cosas para obtener dinero y poder ayudar al que en ese momento era su pareja.

CONTINÚA LLAMÁNDOLA

La mujer sostiene que Pichigua Guzmán hizo la denuncia de robo por venganza tras su rompimiento. También señala que él continúa buscando comunicarse con ella y le pide volver a verse.

“Él lo hizo porque yo lo quería dejar. Hasta hoy me sigue llamando y me sigue molestando pidiéndome disculpas, que lo que hizo fue para perjudicarme. Lo hizo por venganza para hundirme porque no quiero estar con él”, dijo Granados.

Venezolana acusada