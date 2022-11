María Elena Martínez, directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), dio detalles sobra la adquisión de las vacunas bivalentes contra el coronavirus (COVID-19), así como a quiénes estará destinada esta nueva dosis.

“El país está adquiriendo la vacuna bivalente. Las personas que deben recibir estas vacunas son las personas vulnerables, es una vacunación para mayores de 60 años, con comorbilidades. De repente, no necesariamente, el requisito sea que tengan las cuatro dosis, pero sí fundamentalmente tres dosis”, precisó en diálogo a RPP Noticias.

En esa línea, recordó que actualmente el 80% de la población a nivel nacional tiene tres dosis, mientras que la vacunación en cuarta dosis en mayores de 60 años ha alcanzado el 50%. “Será la vacuna bivalente para las personas con comorbilidades, diabéticos, hipertensos. Va a depender mucho de las autorizaciones regulatorias de la Digemid”.

¿Cuándo llegarán las vacunas bivalentes al Perú y a quiénes se aplicará?

¿Qué es la vacuna bivalente?

Por otro lado, la directora de Inmunizaciones del Minsa explicó que la vacuna bivalente proporciona una respuesta inmunitaria ampliamente protectora contra los linajes de la variante Ómicron BA.4 y BA.5.

Indicó que si bien el país aún no cuenta con estas dosis, el Gobierno está en conversaciones con los laboratorios Pfizer y Moderna para su pronta adquisición. “Eso está en casi 95%. Todavía no tenemos fecha de confirmación, pero quiero decirle a los ciudadanos que ya está asegurado que vamos a tenerla para inmediatamente, cuando llegue, se va a aplicar. No va como una quinta dosis, es como una dosis adicional de refuerzo”.

Incremento de casos COVID-19 a nivel nacional

Respecto al incremento de casos de coronavirus en Loreto y Moquegua, la funcionaria señaló que en Lima Metropolitana también se está viendo un aumento de personas positivas a esta enfermedad.

“Las personas no se están llegando a complicar ni hospitalizaciones, pero sí está ocurriendo un número de casos positivos. Es ahí que tenemos que continuar con el proceso de vacunación. (...) Todavía no se declara como una quinta ola, estamos en un proceso de un incremento de casos en ciertas regiones de manera focalizada. Esperemos que esta semana el comportamiento y la vigilancia que vienen haciendo los equipos especializados nos puedan dar a conocer, pero por el momento no está a nivel nacional”, señaló.

Asimismo, detalló que a nivel de Lima los distritos que más casos COVID-19 han presentado estos últimos días son La Molina, San Borja, Jesús María, San Martín de Porres y Ate Vitarte.

