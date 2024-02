El actual administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari , se ha visto involucrado en una agresión a una vecina en el distrito de Miraflores, debido a los autos estacionados en la salida de una cochera.

En las imágenes, captadas por la mujer, se aprecia el auto del directivo crema estacionado en la puerta de estacionamiento de un condominio y luego una fila de autos que, según la vecina, “obstaculizan” el tránsito de las demás personas que viven ahí.

“El carro de Jean Ferrari que hace lo que le da la gana con el permiso del alcalde, obviamente. Entonces acá, los carros que están sin permiso, todos los carros que obstaculizan la entrada. Y esta es la oficina clandestina de la U”, se le escucha decir a la vecina.

Sin embargo, la situación no habría quedado ahí, pues otro video captó el momento en el que Ferrari, metiendo su brazo dentro del auto de la agraviada, intenta arrebatarle el celular con el que estaba siendo grabado. Situación que desencadenó una fuerte discusión entre los protagonistas.

FERRARI NIEGA AGRESIÓN PERO AFIRMA QUE YA SE MUDÓ DEL LUGAR





Perú21 se comunicó con Jean Ferrari, quien menciona que esa es una oficina que él alquilaba de manera particular, pero que ya abandonó el inmueble para mudarse al Monumental.

“Es una oficina que yo alquilaba particularmente, pero ya nos estamos regresando al Monumental”, refirió.

Además, señaló que venía siendo hostigado por la señora que graba los videos y todo se trataría de una estrategia para volver mediático el asunto debido a un espacio que buscan apropiarse. “Me parece que estas personas están buscando un tema mediático para llamar la atención porque les fiscalizaron un espacio que no era de ellos y que no les correspondía y se lo querían apropiar”.

“Es fácil decir agresión a la mujer, pero no ha habido agresión ni nada. La señora a mí me insulta y me agrede, en ningún momento le alzo la voz y ahora ellos están tratando de hacerlo mediático. Hay un tema de hostigamiento, de estar pendiente, de grabarnos, este no es un tema de una persona normal”, agregó.

Bueno la denuncia de los vecinos al parecer tuvo resultados. La oficina administrativa de @Universitario que se encontraba en una zona residencial en #Miraflores y que lo tomaron como cochera, se está mudando. Retiran documentos y enseres. Bien por los vecinos, bien por el club. pic.twitter.com/CaV7p49KSW — Marco Calderón (@supermcalderon) February 13, 2024





