El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), Ricardo Márquez, anunció que se suspendió el paro de transportistas que se había programado para este jueves, 10 de octubre, en rechazo a la aplicación del plan ‘pico y placa’ para los camiones de carga pesada.

En conferencia de prensa, Márquez detalló que se decidió suspender la medida debido a que van a tener una reunión el próximo martes, 15 de octubre, con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz.

Además, adelantó que se pedirán al burgomaestre que se deje sin efecto el ‘pico y placa’ para camiones y que se conforme una mesa de diálogo para analizar las diferentes alternativas a la aplicación del plan de restricción vehicular. Precisó que en las reuniones podría participar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Recordó que en las anteriores conversaciones con los funcionarios de la Municipalidad de Lima no tuvieron resultados. Aclaró que están dispuestos a llegar acuerdos, pero que no se afecte a los diversos sectores económicos del país, ya que, según dijo, el plan ‘pico y placa’ para camiones generaría sobrecostos.

‘Pico y placa’ de camiones

El pasado 10 de setiembre inició la aplicación del plan 'pico y placa’ para transportes de carga y con mercancías.

En este caso, la restricción vehicular se lleva a cabo en la carretera Panamericana Sur (Desde la Av. Mateo Pumacahua hasta la Av. El Derby).

Los vehículos de las categorías N2, N3, 03 y 04 no podrán circular libremente por dichos carriles en el horario comprendido entre las 6:30 a.m. hasta las 10:00 a.m. de lunes a sábado, considerando el último dígito de sus placas de rodaje.

Los camiones cuyas placas terminan en número par no podrán circular en esas vías, en los horarios establecidos, los lunes, miércoles y viernes; mientras que los impares, los martes, jueves y sábados. Las restricciones no son aplicables los feriados y no laborables (sector público y privado).

Actualmente, el plan ‘pico y placa’ para camiones se encuentra en una etapa de prueba. La imposición de multas de S/336 a los infractores empezaría el 23 de octubre.