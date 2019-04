Choferes multifunciones: Pilotos hablan y reconstruyen los hechos de la tragedia en ex terminal de Fiori

La confesión de los pilotos de la empresa Sajy Bus, José Antonio Quintana Barturén e Yván Rodolfo Silva Coronado, ante los peritos de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri PNP) demostró la precariedad y la informalidad con la que laboraba la empresa de transportes en San Martín de Porres .

Luego de la tragedia en el ex terminal de Fiori del último domingo, donde murieron 17 personas y catorce resultaron heridas, ambos pilotos fueron detenidos por la Policía Nacional. Este lunes brindaron sus testimonio a los oficiales para reconstruir los hechos.

Por momentos lucieron tensos ante las preguntas de los peritos. Otras veces confundieron su testimonio y dieron una versión totalmente distinta a la que habían dicho minutos atrás.

Así quedó el bus siniestrado.

RECONSTRUCCIÓN

Yván Rodolfo Silva Coronado regresó al lugar del trágico suceso luego de permanecer, junto a José Antonio Quintana Barturén, en la División de Investigación de delitos contra la seguridad del Estado en Pueblo Libre.

Silva Coronado aseguró que, cuando empezó el incendio, estaba ayudando a los pasajeros con sus maletas. Luego ingresó al vehículo y sacó dos extintores, uno para él y el otro para Quintana. Tras ello fue a la zona posterior del bus para intentar apagar el incendio.

"Yo estaba acá (lado posterior) y corro hacia acá (a las escaleras del bus). Subo y saco dos extintores. Me bajo en la última parte, ahí estaba el fuego", mencionó Silva Coronado.

SOSPECHAS DE LÍQUIDO INFLAMABLE

Los oficiales también le preguntaron sobre un envase que encontraron dentro de los escombros. Se tiene la sospecha que el bus transportaba combustible de manera irregular y la llevaba al norte del país.

Yván Rodolfo Silva Coronado negó en todo momento que aquel recipiente contenga el líquido inflamable. Afirmó que llevaba agua para cuando sea necesario.

Así fue la reconstrucción de los hechos en San Martín de Porres.

PERMISOS DE LA EMPRESA

Los peritos insistieron en las condiciones legales en las que operaba Sajy Bus. Le preguntaron directamente al piloto Silva Coronado si sabía que la empresa no tenía permiso para llevar sus funciones.

"No sabría decirle si es clandestino. Nosotros no tenemos ese conocimiento. Nos dieron una orden de cargar acá. Es la primera, segunda vez que venía hacia acá. No, la segunda vez", dijo el chofer, que por momentos dudó en su respuesta.

APARENTE INFORMALIDAD DE TRABAJADORES

Lo que llamó más la atención de los agentes de la Dirincri fue la labor multifuncional que debían realizar los choferes. Yván Rodolfo Silva Coronado mencionó que la empresa donde trabaja no es informal, pero su testimonio esclarecía que Sajy Bus ofrecía un servicio precario.

"Un señor me llamó y me dijo: 'mi equipaje', y yo lo traje hasta acá. Tengo que hacer esta actividad, tengo que venir y colocar el ticket", aceptó Silva Coronado.

Luego, los peritos cuestionaron su labor y le expresaron que un piloto profesional no debería también alistar las maletas. Silva Coronado respondió: "La verdad, acá las cosas son estas, nosotros por el trabajo venimos a hacer esto. Soy profesional, pero pongo los equipajes, multifuncional".

Por último, Silva Coronado confesó que no tienen el apoyo de trabajadores que orienten a los usuarios a bordo. " No tenemos terramoza, solamente trabajamos los dos (con su compañero José Antonio Quintana Barturén)", expresó.

Declaración del piloto en ex terminal de Fiori.

