La noche del sábado una tragedia enlutó a nuestro país, nuevamente y ahora en pleno Estado de Emergencia. Trece personas fallecieron al interior de una discoteca en Los Olivos en medio de una intervención policial. Lamentablemente la historia se vuelve a repetir.

Este episodio nos recuerda lo ocurrido hace 18 años cuando 29 jóvenes también perdieron la vida dentro de un local de entretenimiento, uno de los más exclusivos de Lima.

Fue la noche del 19 de julio cuando en la discoteca Utopía se organizó una gran fiesta para celebrar el lanzamiento de una marca de perfumes. Decenas de jóvenes llegaron animosos a pasar la noche en el centro ubicado en el sótano del Centro Comercial Jockey Plaza.

A la fiesta había sido convocado un grupo de artistas de circo que se encargarían del espectáculo junto con animales como un tigre y un león. Todo Estaba pensado para una noche inolvidable; sin embargo al pasar la medianoche, ya cuando el calendario marcaba la madrugada del 20 de julio, las risas se convertirían en llanto.

Uno de los malabaristas que realizaba actividades con fuego prendería accidentalmente el techo de la discoteca. El pánico se apoderaría del lugar y los jóvenes asistentes correrían despavoridos hacia la única salida del lugar. Allí la tragedia se tornaría insostenible en medio del descontrol.

Incendio en la discoteca Utopia enlutó a 29 familias en el 2002. (USI)

En tanto, otros jóvenes, ante la falta de extintores, buscaron apagar las llamas con las bebidas alcohólicas.

El material plástico de las columnas emanó letales gases tóxicos al incendiarse. Los 29 jóvenes murieron por asfixia.

La Fiscalía probó que el local no contaba con medidas básicas contra incendios –no había un solo extintor– y funcionaba sin licencia municipal. Asimismo no contaba con licencia de funcionamiento ni de construcción.

DATOS

-En el 2004 se condenó a prisión al barman Roberto Ferreyros y al administrador de Utopía, Percy North, por homicidio culposo y doloso, respectivamente. Ambos cumplieron sus condenas y ahora están libres. Otros dos accionistas del local quedaron libres.

-Utopía abrió sus puertas al público en mayo del 2002. En julio de ese mismo año se produjo el incendio que acabó con la vida de 29 jóvenes.

