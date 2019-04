Tiroteo en frustrado asalto en Real Plaza en Chorrillos

A un día del asalto en el Real Plaza Salaverry, en Jesús María, otro centro comercial del mismo grupo empresarial fue blanco de la delincuencia. Esta vez fue en Chorrillos, donde un policía frustró a balazos el asalto a una agencia del banco Interbank, lo que desató el pánico entre las decenas de asistentes.

El reloj iba a marcar las 6:00 de la tarde. Trabajadores de la entidad financiera ubicada cerca de la puerta principal del centro comercial, en la cuadra 10 de la avenida Guardia Civil Sur, estaban a punto de cerrar.

En ese momento llegaron cuatro delincuentes en dos motos. Dos de los hampones avanzaron corriendo hacia el banco, pero fueron vistos por el suboficial José Lino Rivera, de Águilas Negras.

El agente, quien resguardaba la agencia bancaria, sacó su arma y comenzó a disparar. Al parecer, hirió a los dos asaltantes, aunque no impidió que estos también lo atacaran a tiros.

El suboficial recibió dos impactos de bala en ambos pies. El chaleco antibalas que llevaba puesto lo protegió de un proyectil que le dispararon al pecho.

En el lugar abandonaron una pistola, un chaleco antibalas y una motocicleta. De acuerdo con las primeras diligencias, uno de los asaltantes heridos habría sido llevado al hospital María Auxiliadora.

Se supo que esa misma agencia bancaria fue blanco de un asalto en octubre de 2017.



TENGA EN CUENTA

La pistola que abandonaron los delincuentes le pertenecía a un policía. No obstante, el agente –cuya identidad no fue revelada– no la reportó como robada.