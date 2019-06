Testimonio de las escolares que sobrevivieron tras ser atropelladas en Miraflores por profesora [VIDEO]

Dos de las cinco estudiantes del quinto año de secundaria del colegio Juana Alarco Dammert que fueron atropelladas el pasado lunes en la avenida Benavides, en Miraflores , brindaron su testimonio.

Las escolares declararon que aquel día se disponían a celebrar el cumpleaños de una de sus compañeras, quien aún no salía de clases. Las víctimas detallaron que decidieron esperarla en una esquina de la zona cuando fueron impactadas por el auto conducido por Leonor Soledad Velásquez Gonzáles.

“Habíamos organizado una fiesta sorpresa a una compañera, todo (el accidente) fue segundos antes de terminar de hablar con su mamá”, señaló una de las escolares para ATV+.

Luego del accidente, una de ellas indicó lo siguiente: “cuando abrí los ojos, varias personas vinieron a ayudarme. Pasó tan rápido que no me di ni cuenta. Solo sentí que me golpearon el brazo izquierdo y la pierna”.

“Estábamos a un costado de un poste, el carro no me impactó mucho, mi otra compañera estaba de espaldas y a ella la arrastró hasta donde paró el carro. Otra compañera cayó por las gradas”, señaló la otra estudiante.

De acuerdo al citado medio, la profesora Leonor Velásquez sería la tía de una de las escolares atropelladas. “Sí, sí, somos familia. No sé si fue imprudencia, no entiendo lo que ha podido pasar”, señaló un familiar, quien sería hermano de la profesora y abuelo de la estudiante.

Las cinco escolares fueron evaluadas y sometidas a diversos exámenes en el hospital Casimiro Ulloa. Actualmente, todas fueron dadas de alta, según informó ATV+.



-Caso-

El pasado lunes, Leonor Velásquez Gonzales, profesora de primaria del colegio Juana Alarco Dammert atropelló en Miraflores a seis menores de edad, entre ellos, a un niño de tres años, quien perdió uno de los dedos del pie derecho, según informó el director general del Hospital del Niño de San Borja, Ricardo Zopfi.

Luego del accidente, la profesora fue detenida y trasladada a la comisaría. Continúa la investigación por parte de las autoridades correspondientes.