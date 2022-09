Un joven denunció que su amigo de colegio lo estafó con la venta de un IPhone 13 Pro Max luego de que le enviara una caja con piedras en vez del costoso celular en Surco. La víctima señaló que otros compañeros suyos también fueron estafados por la misma persona.

Según contó Luis Polo, la persona acusada de estafa responde al nombre de Christopher Gómez, a quien consideraba su amigo de infancia pues ambos habían cursado el colegio.

“La comunicación que teníamos fue por Facebook y siempre me decía para hacer negocios pero no le hacía caso. Yo necesitaba un teléfono, en eso él me contacta y me dice que trabajaba con una empresa y que era su proveedor que le ofrecía estos teléfonos a un precio módico(...) me vende el IPhone 13 Pro Max a S/ 1500″, indicó Polo a Buenos Días Perú.

La víctima agregó que aceptó la oferta por el precio y le depositó el dinero, además, esta persona le ofreció otros celulares para terceras personas.

“Yo le digo esto a mis compañeros de trabajo, pues en ese momento yo estaba laborando en Talara (Piura) y también acceden a la oferta y confían en mí, yo prácticamente puse las mano al fuego. Luego se le envía el dinero (6800 soles por 6 celulares)”, precisó Luis desde su vivienda en Surco.

Luis Polo señaló que conforme se acercaba la fecha del envío, Christopher ya no contestaba sus mensajes seguido y ponía excusas para la entrega. Es así que el estafador decide confirmar el paquete y les manda (a Talara) una caja con piedras, gaseosas, cosméticos, entre otras cosas.

El denunciante precisó que tuvo que prestarse dinero para reembolsar los cientos de soles de sus colegas.

La denuncia por estafa ha sido realizada en Talara, sin embargo, Polo señaló que las autoridades le han dicho que su caso no puede proceder por “exceso de confianza”.

“Yo soy una víctima de estafa, muy aparte de que me digan que ese celular no cuesta así, soy víctima. Hoy estoy pagando los platos rotos”, contó Luis.

