A través de Reddit, un usuario del iPhone 13 reveló su molestia por una “falla” de este costoso equipo, que eliminó una característica básica en los modelos anteriores, así como en modelos de otras marcas de la misma gama.

“¿Cómo puede Apple eliminar una característica tan básica de un teléfono de 2 mil dólares en 2021?”, aseguró un usuario molesto en la plataforma.

Y es que todo hace indicar que el más reciente modelo de Apple tiene una gran carencia en los ajustes de llamada. ¿De qué se trata?

Según la reseña del iPhone 13, este no permite configurar el micrófono frontal para aislar el ruido del retorno, y escuchar así la voz del interlocutor. Esto causó la molestia del usuario en Reddit, que causó muchass reacciones y comentarios.

Sin embargo, esto no solo se trató de un problema de un usuario aislado, es que la falla es un error de desarrollo, pues cuando fue a “reparar su móvil” se dio con la sorpresa de que este no tenía ningún problema, ese modelo no tiene habilitada la opción de mejorar la calidad de audio.

Esto significa un retroceso respecto a otro modelos anteriores, pues esta mejora se podía activar en la Configuración de accesibilidad y seleccionar Cancelación de ruido.

No obstante, en este iPhone más nuevo y caro no se encuentra dicha herramienta, ya que fue quitada del menú de opciones. La clientela de Apple espera que la compañía de una solución, sobre todo considerando que el dispositivo es de última generación por un alto costo.

VIDEO RECOMENDADO: