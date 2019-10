Milagros Cerrón, la ‘Niña sirenita’ falleció ayer a los 15 años, venciendo el pronóstico de solo 72 horas de vida que se atribuye a esta malformación congénita denominada como sirenomelia (síndrome de sirena). La menor nació en Huancayo y desde el segundo día de vida fue trasladada a Lima para que reciba tratamiento inmediato pues también sufría una deficiencia en el riñón.

El doctor Luis Rubio fue su médico cirujano de cabecera desde que nació. El especialista relató al programa ‘Mujeres al Mando’ algunas anécdotas a lo largo de los 15 años que estuvo al lado de Milagros. “Ordenamos traerla al segundo día de nacida desde Huancayo. Llegó con los miembros inferiores juntos, durante los primeros meses tuvimos que estabilizar para poderla intervenir. Tenía un sistema urinario y digestivo en uno solo que le provocaba infecciones urinarias”, inició el especialista.

Una niña desenvuelta

Creció entre algodones y enfermeras, Milagros estuvo al cuidado de los médicos y asumió que el hospital era un entorno familiar. "Aprendió muchas habilidades porque se manejaba entre doctores y enfermeras, y su primera palabra no fue ‘papá’ ni ‘mamá’, fue ‘doctor’, contó Luis Rubio.

Además, indicó que era una niña muy desenvuelta. “Manejaba a la prensa, adaptaba su escenario. Fue a la escuela y bailaba ballet”, agregó.

“Ella quería ser doctora”

Según relató su médico de cabecera, el cirujano Luis Rubio, la menor quería ser doctora. 'Ella nos contó que quería ser doctora, y eso fue algo que nos tocó, porque teníamos que disimular que tenía un pronóstico de vida limitado’.

Sobrepasó las expectativas de vida

Asimismo, consultado sobre las expectativas de vida de Milagros, quien recientemente cumplió 15 años, el cirujano Rubio indicó que “quería sobrepasar los 19 años, que fue el período de vida de una chica norteamericana”, siendo ese el tiempo de vida más largo registrado para este caso.

Además, indicó que su salud se fue deteriorando debido a deficiencias en su sistema urinario. “Tenia un solo riñón que funcionaba al 70%, procuramos cuidar este riñón. A los 9 años ya no daba más, se le aplicaba una diálisis peritonial por las noches. Un trasplante renal no era posible porque ella no tenía un sistema renal organizado”, detalló el médico.

El especialista recordó también que “el año pasado fue la última intervención quirúrgica a Milagros, y se le hizo al talón para mejorar su desplazamiento: fue un alargamiento para que suelte el pie y hacer correcciones”.