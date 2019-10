Ayer por la mañana, Milagros Cerrón Arauco, más conocida como la 'niña sirenita’, falleció a los 15 años en Huancayo, según información de RPP Noticias.

Debido a una malformación congénita que unía sus extremidades inferiores hasta el talón, la pequeña fue operada en varias ocasiones.

La menor murió debido a un insuficiencia renal crónica tras no soportar la hemodiálisis, de acuerdo a lo dicho a Perú21 por Marco Almerí, jefe de cardiología del hospital Barton.

Hasta el momento se desconocen las razones del deceso de la menor. No obstante, de acuerdo al medio citado, la pequeña presentaba serio problemas renales y necesitaba un trasplante de riñón.

Los restos de la 'Milagritos’, como la llamaban sus seres cercano, son velados en la provincia de Chupaca, región de Junín.

En diciembre de 2018, la menor celebró su quinceañero por adelantado en el salón de los espejos del Palacio Municipal de Lima.

ANHELOS: “ELLA QUERÍA SER DOCTORA”

Según relató su médico de cabecera, el cirujano Luis Rubio, la menor quería ser doctora. 'Ella nos contó que quería ser doctora, y eso fue algo que nos tocó, porque teníamos que disimular que tenía un pronóstico de vida limitado’.

Asimismo, consultado sobre las expectativas de vida de Milagros, quien recientemente cumplió 15 años, el cirujano Rubio indicó que “quería sobrepasar los 19 años, que fue el período de vida de una chica norteamericana”, siendo ese el tiempo de vida más largo registrado para este caso.

Además, indicó que su salud se fue deteriorando debido a deficiencias en su sistema urinario. “Tenia un solo riñón que funcionaba al 70%, procuramos cuidar este riñón. A los 9 años ya no daba más, se le aplicaba una diálisis peritonial por las noches. Un trasplante renal no era posible porque ella no tenía un sistema renal organizado”, detalló el médico.