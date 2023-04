El venezolano Sergio Tarache, asesino confeso de Katherine Gómez, fue interrogado en Colombia por policías peruanos sobre el crimen que cometió y cómo escapó de Perú luego de prenderle fuego a la joven de 18 años. En todo momento se mostró tranquilo, sin culpa o remordimiento.

Tarache Parra declaró que llegó al Perú para trabajar, asegura que las personas tienen una imagen errónea de él y que nunca antes tuvo problemas con la justicia.

“Pues de mi apariencia dirán mucho, dirán muchas cosas feas de mí, pero realmente no soy lo que la gente ve, yo llegué al Perú a trabajar, fui latonero, aprendí cerrajería, yo no llegué con mente de delinquir, de hecho yo no tengo expedientes criminales en Venezuela, nunca tuve problemas con la ley”, aseguró el feminicida.

Además, explicó que su fuga no fue planeada, sino que se dio por el temor que sintió tras el ataque. Dijo que fue a su casa en Cárcamo por unas cosas y luego salió del Perú.

“Yo salí esa misma noche. Me monté en una ‘mula’ y cuando desperté ya estaba en la frontera con Ecuador”, explicó sin dar más detalle de cómo salió del Perú.

Una vez en Ecuador se unió con mochileros y se fue a Colombia, donde laboró como reciclador hasta que fue capturado por los policías de dicho país.

Como se sabe, el juez Cristóbal Solís Montañez ordenó nueve meses de prisión preventiva contra el venezolano Sergio Tarache por feminicidio agravado.

El juez indicó en la lectura de su fallo que el imputado no cuenta con arraigo domiciliario y laboral; además que el delito que se le acusa acarrea una pena de cadena perpetua.





VIDEO RECOMENDADO