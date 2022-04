Por el feriado largo debido a las celebraciones por Semana Santa, los servicios de transporte público en Lima y Callao tendrán un horario especial, informó la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Se trata del Metropolitano, Metro de Lima, corredores complementarios, transporte público, y taxis que brindarán servicio este jueves 14 y viernes 15 de abril.

Metropolitano

Jueves 14 de abril (Jueves Santo)

Atenderá con sus servicios regulares A, B y C de 5:15 a.m. a 11 p.m., y con el servicio Expreso 4, de 5:15 a.m. a 9 p.m. Las rutas alimentadoras operarán de 5:15 a.m. hasta la medianoche.

Viernes 15 de abril (Viernes Santo)

Funcionarán los servicios regulares A, B, y C de 5:15 a.m. a 10 p.m., y las rutas alimentadoras hasta las 11 p.m.

Transporte público

El servicio de transporte regular en Lima y Callao atenderá de 4:30 a.m. a 12 a.m. (medianoche), sujeto a la demanda del servicio.

Taxi

El servicio de taxi autorizado por la ATU podrá funcionar las 24 horas del día.

Metro de Lima

La Línea 1 del Metro de Lima y Callao funcionará de 5:30 a.m. a 10 p.m., con un intervalo de paso de trenes de 10 y 15 minutos dependiendo la franja horaria.

Corredores Complementarios

Los Corredores Complementarios atenderán de 5 a.m. a 10:30 p.m. con sus servicios habituales.

¿Cuándo se restablece el horario normal de estos servicios de transporte?

Los días sábado 16 y domingo 17 de abril, los servicios de transporte público en Lima y Callao operarán en sus horarios habituales.

¿Cuándo inicia en Perú la Semana Santa y qué días son feriados?

La Semana Santa comienza el domingo 10 de abril con el Domingo de Ramos y termina el 17 del mismo mes con el Domingo de Resurrección, por lo que los feriados solo serán el jueves 14 y viernes 15 de abril.

Los empleadores también pueden alargar los días de descanso hasta el sábado y domingo, pero eso dependerá de cada empresa.

VIDEO RECOMENDADO

Extensas colas para consumir pescado en pesquero de VMT https://www.americatv.com.pe/