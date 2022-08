Un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) se enfrentó contra delincuentes que extorsionaban al propietario de una vivienda en construcción ubicada en la 2da etapa de la urbanización Horizonte de Naranjal, en el distrito de San Martín de Porres.

De acuerdo a América Noticias, durante el intercambio de balas, el suboficial de tercera Dasayeth Jaramillo recibió un disparo en el pecho, pero logró sobrevivir debido a que tenía puesto su chaleco antibalas. Mientras que uno de los hampones no corrió con la misma suerte y resultó herido.

“Usen el chaleco antibalas. Si yo no hubiera usado el chaleco ya no estaría aquí. Justo la bala impactó en el medio de mi pecho, pero no logró pasar por las placas que tengo en mi chaleco”, detalló.

Policía se enfrenta a extorsionadores





Según el matinal, la víctima venía siendo extorsionada por tres sujetos que con armas de fuego le venían cobrando cupos. “Yo lo intervengo y el delincuente no quiso identificarse. Opuso resistencia. En eso saca su arma de fuego y me dispara por el pecho, entonces yo hago el uso de la fuerza desenfundando mi arma y le disparo al delincuente hiriéndolo y reduciéndolo”, detalló el agente PNP.

Por su parte, el General PNP Luis Vera, comandante general de la Policía, destacó la labor de Dasayeth Jaramillo e indicó que se logró capturar a integrantes de la banda “Los Malditos del Horizonte 2″.

Los detenidos fueron identificados como Ángelo Piero Quispe Acuña (23), quien está internado en el hospital Collique, Kevin Arroyo Arias, de nacionalidad venezolana, y Mónica Millones Ospina (46). Todos registran antecedentes penales.

