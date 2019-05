Cámaras de seguridad captan a anciano robando celular en tienda de San Isidro [VIDEO]

Las cámaras de seguridad de una conocida tienda por departamentos grabaron el momento en que un anciano sustrajo el celular de una mujer cuando se probaba un par de zapatos. El hecho ocurrió en San Isidro.



En las imágenes difundidas por América Noticias se aprecia que el hombre, de aproximadamente 65 años, aprovechó que Susana Orihuela se probaba los zapatos y en menos de 10 segundos sustrajo el dispositivo móvil del mueble.



“Siento que algo se me cae y pensé que era mi fotosheck (…) Vi un señor mayor junto a mí, él me vio, pero no le di importancia”, declaró la víctima al noticiero.



A través de un aplicativo de ubicación, la agraviada descubrió que su teléfono se encontraba a pocos metros de ella, fue tras de él, pero el anciano negó en todo momento haber sido el protagonista del delito que se le imputaba.