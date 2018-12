Referéndum 2018: Más de 91 mil jóvenes votarán por primera vez

Este 9 de diciembre se desarrollará el Referéndum 2018 y más de 91 mil jóvenes que cumplirán los 18 años hasta la fecha en mención, votarán por primera vez, según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La entidad detalló que estos nuevos votantes están constituidos por aquellos que cumplen la mayoría de edad entre el 8 de octubre y el 9 de diciembre del presente año. Sin embargo, no votarán en los comicios de Segunda Elección de Gobernador y Vicegobernador Regional.

Asimismo, la ONPE indicó que para este referéndum nacional se ha conformado un total de 468 mesas de sufragio adicionales que estarán conformadas únicamente por ciudadanos pertenecientes a este importante grupo etario.

“Un total de 2,808 miembros de mesa jóvenes fueron previamente elegidos, mediante sorteo, por el ente electoral el pasado 26 de octubre. La publicación definitiva se realizó el 10 de noviembre”, informaron.

Es decir, de los 91 mil jóvenes que votarán por primera vez, 56 139 electores integrarán las 468 mesas adicionales, mientras que 34,868 han sido incluidos en las mesas de sufragio que se conformaron para las Elecciones Regionales y Municipales del pasado 7 de octubre.

El listado de miembros de mesa puede ser consultado a través de www.onpe.gob.pe a fin de que los electores puedan verificar si fueron seleccionados en los cargos mencionados.

¿Por qué este grupo de electores no votará en los comicios de segunda vuelta?

Debido a que no fueron parte de las elecciones Regionales y Municipales del pasado 07 de octubre. Por tal razón, no podrán sufragar en los comicios de Segunda Elección de Gobernador y Vicegobernador Regional. Solo votarán en el Referéndum Nacional.

¿Cuáles son las regiones donde se realizará la segunda vuelta?

Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Lima provincias, Madre de Dios, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes. En estas regiones, los ciudadanos elegirán a sus gobernadores y vicegobernadores.