La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) presentará la 23° edición del Festival Saliendo de la Caja, evento organizado por los estudiantes de la especialidad de Creación y Producción Escénica de la Facultad de Artes Escénicas (FARES). Las propuestas escénicas se podrán disfrutar desde el miércoles 17 de enero a las 6:30 pm en el Centro Cultural PUCP.

Para esta edición 2024 la programación incluye propuestas de nuevos artistas e investigadores de teatro, música y danza para acercar, al público seguidor del Festival, a los procesos que dan lugar a los proyectos artísticos de la Facultad de Artes Escénicas de la PUCP. La variada agenda cultural incluirá danza contemporánea, performance, obras de teatro, conferencias performáticas (programa Bitácora), entre otras actividades.

Esta nueva edición del Festival se inaugurará con dos propuestas escénicas innovadoras: la primera titulada Bocetos de Lila, una performance interdisciplinaria de Improvisación con música en vivo que propone la liminalidad entre lo personal y lo colectivo de cada disciplina artística; posteriormente se presentará Mucho de nada, danza contemporánea que explora la presión incesante de ser productivos y la búsqueda del sentido de nuestras acciones en una sociedad fragmentada. Las actividades se podrán disfrutar el miércoles 17 de enero desde las 6:30 p.m.





Obras a presentarse





Entretejer-me/ Dirección general e intérprete: Sofía Cuadros

Unipersonal en formato teatral que toca temas de archivo, autoficción, duelo y pérdida. ¿Qué lazos tejemos con nuestras pérdidas? Sofía realiza un ritual de despedida a sus abuelos años después de sus partidas. Para ello, viajará a través de sus memorias en compañía de su perro Hipo. ¿Dejará de negarse el dolor que la pérdida le ha causado? ¿Logrará despedirse en paz y celebrarse sin culpa?

Fechas: jueves 18 y viernes 19 de enero, 8:00 p.m.





Siempre ×nunca× jamás: o una muñeca de nadie jugando sola/ Dirección, dramaturgia e intérprete: Fernanda Mía

Unipersonal autoficcional dramático. Hace mucho que Fer no juega y hace más que la bebé trueno no llora. Yuyi se cansó de esperarlas, así que decide jugar sola. Pero si las muñecas pueden hacer lo que les plazca, si Peter Pan ya no viene y Alicia se olvidó del conejo blanco, entonces, ¿todavía existen las niñas?

Fechas: sábado 20 de enero, 8:00 p.m./ domingo 21 de enero, 7:00 p.m.





Ahora vivimos al mismo tiempo/ Directora e intérprete: Kelly Esquerre

En este drama Yo quiere comprender el porqué de sus sentimientos y en búsqueda de respuestas comienza un viaje de autodescubrimiento, que le llevará a cuestionar sus sentimientos románticos en un proceso de deconstrucción e introspección sin saber que, misteriosamente, despertará en el subconsciente de Otro al El Loco, quien ha estado durmiendo durante varios años y tratará de entender el presente en el que despertó. Ahora El Emperador -quien rige el subconsciente de Otro- debe lidiar con El Loco ya despierto junto con las respuestas de la búsqueda de Yo. Llevando a todos a entender el misterio del vínculo entre Yo y Otro. En escena: Mario La Riva, Leonardo Sifuentes y Kelly Esquerre.

Fechas: jueves 25 y viernes 26 de enero, 8:00 p.m.





¿Y si mejor me dedico a otra cosa? / director, dramaturgo, actor y productor general: Eduardo Rios

Proyecto Escénico de Teatro testimonial y archivo. Seis jóvenes nacidos en los 90s y 2000s traen a escena sus testimonios y archivos para cuestionar los mitos y conflictos de estudiar una carrera de artes escénicas en Lima - Perú, tales como la precariedad laboral, el difícil acceso a espacios de formación artística, la falta de apoyo del entorno, el centralismo cultural, la discriminación y la exclusión. En escena: Víctor Lucana, Ana Lucía Neyra, Alondra Ticse Malarin, Ethel Abanto y Nataly Reátegui.

Fechas: sábado 27 de enero, 8:00 p.m./ domingo 28 de enero, 7:00 p.m.





Soñando en un jardín de pulpos/ directora: Karen Vivero

Teatro de autoficción. Una pequeña Silvana se refugia en el mundo de los sueños para escapar de los problemas del mundo real. Sin embargo, no contará con que su tía Judith, su madre, Marlene, y una versión más adulta de ella misma se aparezcan ante ella mientras duerme para revelar las historias de dolor de cada una. Así, Silvana tendrá que tomar una decisión sobre si mantener estas historias guardadas en el silencio o luchar para que la historia no vuelva a repetirse en futuras generaciones. En escena: Silvana Oblitas

Fechas: jueves 1° y viernes 2 de febrero, 8:00 p.m.





Manco: concierto escénico/ Director General e intérprete: Gerson Borja Huallpa

Obra de teatro musical en formato concierto. En el Cuzco del año 1533, tras la muerte de Huáscar y Atahualpa, los cuzqueños reciben a los españoles pensando que se trata de los dioses Huiracochas. Manco Inca es nombrado sapa inca y forma una alianza con los españoles. Al poco tiempo, Manco descubre que sus intenciones son colonizadoras y arma un gran ejército para enfrentar a los invasores. Sin embargo, se revelan conflictos entre indígenas que se materializan en los campos de batalla y la rebelión fracasa. En escena: Abigail Vizcardo García, Ximena Villacorta, Oswaldo Mariño, Avril Gil, Liz Navarro, Diego Neira, Luca Reategui y Gerson Borja Huallpa

Fechas: sábado 3 de febrero, 8:00 p.m./ domingo 4 de febrero, 6:00 p.m.





Además, dentro de la programación se cuenta con Bitácora, conferencias performáticas que tienen como objetivo generar un espacio de intercambio y reflexión, artístico y académico, en torno a la investigación en artes escénicas desde la experiencia de estudiantes del último ciclo.

A través de la actividad se busca otras formas de socializar los procesos de investigación artística que permitan generar diálogo con un público diverso. Para esta edición las conferencias se activan desde un pensamiento situado en América Latina, donde cada investigador/a reflexione sobre su lugar de enunciación y comparta cómo sus inquietudes se vinculan con el presente.

Lunes 22 de enero- 7:00 p.m.: Reconstruir vínculos e imaginarios desde la intimidad de la creación. Estudiantes del último ciclo de FARES participantes: Eduardo Ríos, Melany Prada y Dan Fribourg.

Miércoles 24 de enero- 7:00 p.m.: Reencantar el (nuestro) mundo desde el cuerpo y sus afectos. Estudiantes del último ciclo de FARES participantes: Fernanda Mía Chávez, Norma Venegas y Angie Damacén

Miércoles 31 de enero- 7:00 p.m.: La conferencia performativa como proceso y espacio de encuentro entre el arte y la academia. Participa: Luisa Pardo, fundadora y codirectora del colectivo escénico Lagartijas Tiradas al Sol de México.

Para acceder a las sesiones de ingreso libre, con aforo gratuito, inscribirse aquí https://bit.ly/3vqJEc6

Para la Clausura del Festival, se hará presente con Ensamble musical Piel de cereza y Latin Groove. La cita es el domingo 4 de febrero a las 7:30 p.m. Ingreso libre, aforo limitado.

La vigésimo tercera edición del Festival Saliendo de la Caja es un gran evento de los estudiantes de la especialidad de Creación y Producción Escénica de la Facultad de Artes Escénicas (FARES), que representa el primer encuentro de los próximos profesionales de las Artes Escénicas con un público fuera del ámbito universitario. Los esperamos del miércoles 17 de enero al domingo 4 de febrero en el Centro Cultural PUCP (Av. Camino Real 1075, San Isidro).

Entrada General: 25 soles

Entrada estudiantes, artistas escénicos, adulto mayor y docentes escénicos: 15 soles

Las entradas están a la venta en https://ccpucpencasa.com/ y en la boletería del Teatro.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO