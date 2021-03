El Ministerio de Salud (Minsa) informó que desde el jueves 19 de marzo, las personas adultas mayores de 80 años del distrito de San Juan de Lurigancho podrán acceder a la plataforma digital “Pongo el hombro” para conocer su lugar de vacunación. En esta plataforma se les informará sobre el local al que deberán acudir para su inmunización contra el COVID-19 y poder actualizar la condición de la persona de la tercera edad.

Percy Minaya, viceministro de Salud Pública del Minsa, explicó que la plataforma se usará para que se identifiquen los locales de vacunación, que son los centros de votación previstos para las próximas elecciones generales, y también para que se conozcan las condiciones de salud que tienen los adultos mayores de 80 años, a fin de ser vacunados en su domicilio si lo necesitan. Puede ingresar a Pongo el hombro ingresando AQUÍ a través de un celular o computadora.

“Es importante saber que cualquiera puede apoyar a un adulto mayor de 80 años. La idea aquí es que vamos a registrar en este momento a los mayores de 80 años. Sin embargo, esta página es con la que continuemos registrando a las personas. Hemos comenzado con 80 años porque es el corte en este momento para las vacunas que se encuentran disponibles. Iniciamos en San Juan de Lurigancho, que se tenga a la mano el DNI, que el proceso se haga preferentemente en su domicilio”, explicó el funcionario para América Noticias.

Paso a paso

Al ingresar al aplicativo Pongo el hombro , se deberá escribir el número del DNI de la persona que hace la consulta, su fecha de nacimiento y fecha de la emisión del documento de identidad, para que aparezca el local de vacunación georreferenciado. Después presionar en “Continuar”.

Luego de inmediato la página te informará sobre el punto de vacunación [que en esta etapa serán adultos mayores solo de San Juan de Lurigancho], también te precisará la fecha y el rango de horas en que la persona de la tercera edad puede llegar al lugar. También te da la opción de que el usuario visualice el lugar de vacunación a través de Google Map. Después presionar “Siguiente”.

Seguido, el adulto mayor o la persona que lo ayude a registrarse en la plataforma debe completar la actualización de sus datos. Para ello debe responder a las preguntas que lucen con alternativas: ¿Has tenido COVID-19? ¿Puedes movilizarte sin dificultad, para llegar a tu punto de vacunación? ¿Sufres alguna enfermedad crónica?. También se solicita llenar información sobre su lugar de residencia actual en la que debe confirmar que la persona vive en San Juan de Lurigancho, y un número de la persona de contacto (familiar del adulto mayor) para establecer una comunicación directa.

¿Cuáles son los lugares de vacunación?

Minaya detalló que se viene trabajando diversas acciones de la modalidad de vacunación a adultos mayores en referencia a los puntos donde se les aplicará las dosis. “Vamos a tener varias estrategias. Una es la vacunación en centros de vacunación que eventualmente son colegios o parques. La otra es que nos vamos a desplazar a los hogares si las personas responden que tienen una condición crónica o tiene una discapacidad que no les permite movilizarse”, señaló.

¿Quiénes pueden ingresar a la plataforma?

El viceministro del Minsa indicó que se trabajará un padrón universal en los que se incluye a adultos mayores asegurados al SIS o a Essalud. Asimismo, personas de la tercera edad que estén registrados en Pensión 65, y otros programas sociales, además, de que no cuenten con algún seguro.

“Hemos aprobado que la totalidad de las personas que estamos en el Reniec estamos en un padrón universal y acaba de salir en una resolución. También haremos luego lo propio con extranjeros en la medida que obtengamos la información de Migraciones”, señaló.

¿Por que se inició la vacunación con San Juan de Lurigancho?

Minaya aclaró que luego de San Juan de Lurigancho se continuará con San Martín de Porres, Cercado de Lima, Comas, y luego se irán sumando los distritos con mayor incidencia de casos de COVID-19. Conforme se terminen de elaborar los padrones por distrito, estos se ingresarán a la plataforma.

“San Juan de Lurigancho es uno de los distritos que ha sido uno de los más afectados con mayor tasa de transmisión y mortalidad ¿Por qué no podemos en este momento publicar y distribuir todo? Simplemente por un tema logístico de la vacuna que nos viene llegando aproximadamente 50 mil dosis cada semana en este momento, las cuales empiezan a ser distribuidas para iniciar la vacunación. En el mes de abril vamos a tener cerca de 200 mil vacunas por semana de las de Pfizer”, indicó.

¿Un adulto mayor que vive en zona puede acceder a su lugar de vacunación en la plataforma?

El viceministro de Salud explicó que por el momento no se puede concretar esto debido a que en esta primera etapa, solo se permite actualizar datos de adultos mayores que residen en San Juan de Lurigancho, y son ellos los que tendrán acceso a la vacunación.

“Por el momento no [puede ver su punto de vacunación] porque no queremos que se cause confusión. Se puede registrar, pero todavía no le va a salir [su nombre] en el padrón [de vacunación] porque la distribución la haremos la siguiente semana”, mencionó.

¿Cuándo comienza la vacunación?

Informó que la vacunación para los adultos mayores que hayan usado esta plataforma Pongo el hombro comienza el lunes 22 de marzo. “Van a ser 3 días sostenidos y con la llegada de más vacunas, vamos a ir implementando más distritos”, dijo.

¿Qué pasa si el adulto mayor que vive en SJL no tiene seguro?

No hay problema. El funcionario del Minsa explicó que en caso la persona de tercera edad no tenga seguro se le dará la orientación para afiliarlos al SIS.

¿Hay un padrón?

Cabe destacar que el Ministerio de Salud ya publicó el padrón de adultos mayores de 80 a 100 años que se vacunarán en el distrito de San Juan de Lurigancho. Revisa la lista aquí.

¿Cuándo culminará la vacunación de adultos mayores?

El último jueves el ministro de Salud Óscar Ugarte recordó que la vacunación a los adultos mayores irá avanzando de acuerdo a la disponibilidad de vacunas y culminará entre abril y mayo, pues en el Perú esta población llega a 4 millones 150,000 personas.

Sobre los adultos mayores extranjeros, indicó que el Ministerio de Salud coordina actualmente con Migraciones, de acuerdo con la disposición del Poder Ejecutivo para inmunizar a todos los residentes en el Perú; “eso incluye a 1′300.000 ciudadanos extranjeros”, precisó.

