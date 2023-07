En el marco del desarrollo del primer día del Agrofest 2023, organizado por la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), se realizó el foro “¿Cómo recuperamos la competitividad en el sector agrario peruano?”, en donde se resaltó la importancia de que se adopten decisiones acertadas en políticas públicas como elemento clave para restaurar la competitividad del sector en medio de las crisis locales y globales que se están atravesando. Los participantes enfatizaron la necesidad de abordar los desafíos actuales y promover un ambiente favorable para el desarrollo sostenible del agro en el país.

“En la actualidad se enfrenta una situación complicada debido a la inflación y a la recesión mundial, y a esto se le suman factores locales como la inestabilidad política, los fenómenos climáticos y una sobrerregulación que eleva los costos de producción, lo que disminuye la generación de empleo e incrementa la pobreza e informalidad en el sector. Para hacer sostenibles las operaciones agrarias, se requieren políticas públicas que sean catalizadoras de competitividad y desarrollo.” indicó Gabriel Amaro, presidente de AGAP.

Posible traspaso del SENASA hacia los Gobiernos Regionales

Durante su participación, la congresista Nilza Chacón, consultó a los demás participantes sobre una posible decisión del Ministerio de Agricultura y Riego: “El día de ayer tuve una reunión con algunos trabajadores y ellos están un poco preocupados porque me indicaron que el MIDAGRI estaría decidiendo traspasar las funciones del SENASA a los gobiernos regionales. Aún no he conversado con la ministra, pero aprovechando el día de hoy la reunión con ustedes, en un panel muy importante, necesito su opinión”.

En respuesta a la consulta, Gabriel Amaro, se mostró en desacuerdo con la propuesta, agregando: “El SENASA debe mantenerse como una institución nacional debido a que se perdería eficacia con los distintos criterios que tendrían los Gobiernos Regionales. Lo que se debe hacer es fortalecerla en términos de presupuesto y recursos humanos. Su labor es fundamental para garantizar la sanidad agropecuaria y proteger la reputación de nuestros productos en el mercado”, señaló





Derogación de la Ley de Promoción Agraria: una decisión errada

Durante el panel también se analizó la derogación de la Ley de Promoción Agraria y la aprobación de una nueva ley que ha generado más costos a las empresas agrícolas, aumentando la informalidad y disminuyendo la inversión. Al respecto, Fernando Cilloniz, presidente de la consultora Inform@cción, indicó: “Le quitaron competitividad al sector derogando una ley que fue un gran éxito en el ámbito social, tributario, económico, productivo, laboral, y en la formalización”.

En línea con el tema, la congresista Nilza Chacón, que participó en el evento en su calidad de presidente de la Comisión Agraria del parlamento, indicó: “Sería importante volver a revisar esta ley y llegar a un consenso. Dentro de la Comisión Agraria siempre hemos tenido las puertas abiertas para poder escuchar tanto al sector privado como al público. Sabemos que la inversión privada genera desarrollo para el país”.

Por otro lado, César Peschiera, presidente de la Asociación de Productores de Cítricos (Procitrus), mencionó que es importante convocar a todos los actores involucrados para evaluar la creación de una ley. “Cuando se derogó la Ley de Promoción Agraria en el gobierno anterior, prácticamente no tuvimos asiento para opinar. Vemos que actualmente también hay muchas iniciativas en el Congreso que son inaplicables”.