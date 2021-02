Estos son los cuatro presuntos ciberdelincuentes de la banda criminal ‘Los Anonymous y Los Cibernéticos de Salamanca’ que pretendieron robar S/5 millones de las arcas de la Municipalidad de San Borja. Ellos fueron capturados por agentes de Seguridad de Bancos Águilas Negras luego que la comuna alertara al Banco Continental BBVA de los movimientos irregulares y así se bloqueó a tiempo las cuentas bancarias receptoras.

De acuerdo a las diligencias preliminares, se realizaron 24 transacciones sospechosas desde la cuenta del Banco de la Nación de la comuna a una cuenta del BBVA perteneciente a la empresa constructora CONSTRUWAL SERVIS S&N SAC.

Luego, se detectó que tres transferencias se realizaron de la agencia del banco BBVA, ubicada en la cuadra 2 de la avenida Chacarilla, en Surco. Ahí los agentes detuvieron a Mariano Caccire Valenzuela (24), quien es estudiante de derecho y domicilia en Santa Anita. Este fue el responsable de ejecutar las transferencias bancarias en agravio de la Municipalidad de San Borja.

Los custodios hallaron a Caccire entre sus pertenencias cuatro vouchers. Uno de ellos fue por el monto de S/470 mil a nombre de Julio Steventson Gutiérrez S. que se realizó a las 11:24 a.m.; otro de S/346,800.00 al número de cuenta de Yancarlos Porras García que se hizo a las 11:27 a.m.; la suma de S/340,570.00 a la cuenta de Jesús Vladimir Azañero Mallquichagua, que se efectuó a las 11:30 a.m..

Así también, Caccire tenía un voucher de retiro en efectivo con tarjeta y clave por el monto de S/310 mil del número de su cuenta firmado por este.

En la playa de estacionamiento de esta agencia bancaria también fue intervenido Kennett Peña Licas (31), acompañante de Caccire.

En la agencia del Banco Continental ubicado en la cuadra 19 de la avenida Circunvalación, los agentes atraparon a Jesús Azañero Malquichagua (30) cuando intentaba realizar el retiro del S/340,570.00 y a Yancarlos Porras García (29), quien iba a cobrar la suma de S/346,800.00.

La Policía informó que el detenido Mariano Caccire Valenzuela (24) figura como gerente general de la supuesta empresa constructora CONSTRUWAL SERVIS S&N SAC. Este, según los agentes, sería el hacker y cabecilla de la banda de ciberdelincuentes.

Los detenidos que inicialmente estaban en la comisaría de Chacarilla del Estanque pasaron a disposición de la División de Investigación de Alta Tecnología (DIVINDAT) de la Dirincri para las pesquisas correspondientes.

Comunicado de la Municipalidad de San Borja tras intento de robo.

