La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó en el distrito de La Victoria a hombre acusado de matar a su madre en Puno . En su defensa, el sujeto afirma que padece de esquizofrenia paranoide.

El hombre, identificado como Julio César Curo Mamani, era intensamente buscado por la Policía tras degollar a su madre en su casa de Puno. El asesinato de Antonia Avelina Mamani de Curo ocurrió el 30 de enero en el centro poblado de Salcedo.

Tras apuñalar a su mamá, Julio César Curo huyó hacia Lima y se resguardó en una casa del jirón Tres de febrero, en La Victoria, donde policías de la comisaría de Apolo lo capturaron.

El parricida contó a la Policía cuál sería el móvil del crimen. “Mucha presión de mi familia, mucho me cuidan, me protegen. Salgo a las 8 de la mañana y cuando regreso a las 11. ¿Dónde has ido? ¿A qué hora vienes? ¿Con quién estás? Mucho control”, dijo Julio Curo en diálogo con América noticias.

Asimismo, el hombre justificó su accionar afirmando que padece de “esquizofrenia paranoide”. Ante ello, Julio César Curo fue llevado a la sede de Requisitorias de la Policía para posteriormente ser trasladado a Puno. El Poder Judicial decidirá si ingresa a un centro penitenciario o a un establecimiento psiquiátrico.

