Rompió su silencio. Desde los Estados Unidos, Edwin Valle, padre de la niña de cuatro años que fue secuestrada, violada y asesinada en Independencia, reveló que su familia pedirá la custodia de la hermana menor de víctima.

Recordemos que la pequeña Camila fue raptada cuando salió de su vivienda junto a su hermana de dos años y su prima de nueve años, a quien le habían encargado el cuidado de ambas menores.

Al respecto, Valle se mostró indignado por la actitud de su expareja Mirella Alexandra Huamán Santiago, madre la niña, quien reportó la desaparición de la menor de edad el domingo a tempranas horas de la mañana después de haber participado de una fiesta.

El padre no quiere que la única hija que le queda en Lima permanezca bajo supervisión de la familia Huamán Santiago, razón por la que hizo público que cree conveniente que sean sus abuelos paternos los que velen por su seguridad y crecimiento. “A mi hija no le va a faltar nada”, sostuvo a Latina.

Sobre el asesino, exigió que lo capturen a la brevedad posible. "Ese desgraciado no tiene derecho a estar con vida, no tiene perdón de Dios, quiero que me ayuden a buscar justicia”, dijo a Latina desde el extranjero, donde permanece de ilegal.

Padre de menor hallada muerta rompe su silencio y arremete contra la madre | 90 Matinal