El horrendo crimen a una niña en Independencia causó conmoción nacional. El sospechoso sería un adolescente de 15 años que se aprovechó de la pequeña de tan solo 4 años que se encontraba de madrugada en la calle, con otras dos menores, para raptarla y abusar sexualmente de ella.

Este menor luego la golpeó en la cabeza con un pico y tras asesinarla metió el cuerpo un costal y lo arrojó en el sector La Mina, donde fue hallado el domingo.

¿Y dónde estaba la madre de la menor? ¿Por qué dejó a su hija con otras niñas? Preguntas que los ciudadanos se hacen al enterarse del fatídico desenlace. La madre Mirella Alexandra Huamán Santiago (22) en una entrevista con Panamericana TV contó que estaba en una yunza y que jamás pensó que esto sucedería.

“Yo las dejé durmiendo a las dos y con mi prima. Fue mi error, mi culpa todo lo que ha pasado. Yo las dejé a las 10, luego me fui a la fiesta y ahí hemos estado, luego ellas se aparecen a las 2 de la mañana donde yo estaba", dijo la mujer con tanta frialdad al hablar del hecho.





EN UN HOTEL

“No sé qué es lo que me pasó, pero yo en el momento que las vi a las dos, las subí a dormir al cuarto y ahí es donde me demoré una hora para hacerlas dormir. Mi error fue dejarlas para irme a la fiesta”, añadió.

Pero eso no fue todo. Mirella Alexandra Huamán también reveló que cuando le dijeron que su hija desapareció se encontraba descansando. “Yo estaba en un hostal cuando la Policía me llamó, me fui a descansar”, manifestó la madre de la menor, quien agregó que de inmediato salió por el pedido de los agentes.

¿Y EL ASESINO?

Una madre de familia denunció que su hijo adolescente sería el presunto secuestrador, violador y asesino de la niña de cuatro años que raptada en Independencia y que horas después fue encontrada muerta en un costal.

De acuerdo con 90 Mediodía, la madre y la tía del menor de 15 años lo reconocieron en las imágenes que se difundieron en donde se observa a un hombre cargar a Camila y llevársela.

Tras la revisión de los videos de las cámaras de seguridad, los familiares dieron alerta a las autoridades. La Policía llegó de inmediato a la vivienda donde el presunto asesino vive junto a su tío. Él se llevó dinero de su hermano, una mochila y en su interior, encontraron la ropa que vestía al momento que se llevó a la niña.

TRAUMATISMO CRÁNEO ENCEFÁLICO

El Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público determinó que la menor hallada muerta en Independencia falleció de un traumatismo cráneo encefálico y cervical.

Hallan muerta a niña que fue raptada por un sujeto en Independencia | VIDEO