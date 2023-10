El coronel PNP Víctor Revoredo Farfán, jefe de la División de Investigación de Homicidios y Brigada contra la Criminalidad Extranjera, indicó que ya se ha dispuesto la expulsión del país de Keyis Belén González Astudillo, de 41 años, madre del abatido sicario venezolano Christopher Fuentes González, alias ‘Maldito Cris’.

La mujer fue detenida la tarde del pasado sábado 28 de octubre, en una vivienda de San Martín de Porres, durante un operativo realizado con la PNP para ubicar y capturar a Wanda del Valle Bermúdez Viera, la ‘Bebecita del Crimen’ o ‘Wanda’, expareja del citado hampón, quien ofreció US$40 mil por la cabeza del coronel Revoredo.

González Astudillo fue intervenida junto con otros dos venezolanos —un hombre y una mujer—, con los que integraría la banda Los Injertos del Imperio VIP de San Martín de Porres. Ellos tenían en su poder cuatro celulares que serían robados. Al respecto, el coronel Revoredo reveló que las facciones del Tren de Aragua que se encuentran en nuestro país estarían volviendo a robar dispositivos móviles, como lo hicieron inicialmente al ingresar a Perú, ya que la Policía viene dando duros golpes a su principal actividad ilícita, que es la trata de personas con fines de explotación sexual.

ORDEN VIGENTE

Sobre el tema, fuentes de la Superintendencia Nacional de Migraciones confirmaron a Perú21 que la madre de ‘Maldito Cris’ tiene una orden de salida del país vigente, fechada en julio de este año. Refirieron, también, que todo se encuentra en manos de los representantes del Ministerio Público y del Poder Judicial, que tienen que determinar si existe o no arraigo procesal por los delitos que se le imputan.

Precisamente, el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, explicó que ayer la Fiscalía Provincial de Lima Norte ha presentado el requerimiento de nueve meses de prisión preventiva para Keyis González Astudillo, por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de receptación agravada. Del mismo modo, destacó que ya ha sido designado el juez y que en las próximas 24 o 48 horas se estaría efectuando la audiencia.

Sobre una posible expulsión de la investigada, enfatizó que esto no se hace de manera inmediata. “No se puede expulsar a la persona si no se establecen los procedimientos administrativos. No es cuestión de detener a una persona y ponerla en un avión para que se vaya. Mientras una persona esté ligada a un hecho delictivo, tiene que ser investigada y sentenciada en el país”, expresó.

SABÍA QUE

El coronel PNP Víctor Revoredo indicó que Keyis González Astudillo se encargó del cuidado del hijo de Wanda del Valle Bermúdez, quien estuvo en la vivienda de San Martín de Porres días antes de que la intervinieran.

Sobre la ‘Bebecita del Crimen’, reiteró que esta se encuentra bajo el resguardo de cabecillas de la organización criminal venezolana el Tren de Aragua, como ‘Mamera’, ‘Leo Dakota’, el ‘Chino’, el ‘Chivo’ y el ‘Toro’.

