Le gustaba la juerga, el alcohol y sobre todo, la compañía de mujeres bellas. Adolfo Bazán no tenía límites cuando salía de fiesta y no dudaba en drogar a jóvenes muchachas en discotecas para luego abusar sexualmente de ellas en su departamento de Miraflores. Así lo aseguran siete de sus presuntas víctimas: mujeres que decidieron salir a divertirse pero terminaron involucradas en una pesadilla de nunca acabar en la búsqueda de justicia.

Todas decidieron levantar su voz luego que el abogado apareció en televisión tocando e intentando besar a Macarena Vélez, quien en el video que se difundió aparece visiblemente mareada y fuera de sí. Horas después la modelo reveló que había salido con unas amigas a un local nocturno donde fue interceptada por este sujeto, a quien acusó de drogarla.

“Recién acabo de hacer conciencia, sin saber lo que había pasado, y ni siquiera sé quién es este sujeto que, según el video que está circulando, no veo su buena intención y, tratando con premeditación, alevosía y ventaja, hace tocamientos indebidos y no con buen propósito intenta grabar con el celular mis partes íntimas”, escribió afectada la ‘guerrera’, quien decidió denunciar penalmente al sujeto.

El valiente testimonio de Vélez y la difusión de los videos donde se ve al abogado aprovechándose de ella motivaron una ola de denuncias contra Adolfo Bazán, una de ellas donde se le acusaba directamente de violación sexual.

Joshelin Trauco apareció en televisión narrando los momentos de terror que vivió en la cochera del sujeto. Unas imágenes de video de las cámaras de seguridad del lugar respaldaron su testimonio: se ve claramente cómo Adolfo Bazán se baja el cierre del pantalón para violarla estando ella totalmente inconsciente. En todo momento se observa el forcejeo y cómo ella trata de huir del lugar sin poder caminar derecho.

La víctima aseguró que intentó pedir ayuda a unos policías pero que estas personas no le hicieron caso a su denuncia. Conserjes del edificio le exigieron que resulta sus “conflictos de pareja” en privado y ella, no tuvo más remedio que huir del país tras el fuerte trauma porque el caso se cerró.

Pero eso no es todo. Videos de la terraza del departamento de Miraflores de Adolfo Bazán muestran cómo se aprovechó de una mujer que es encontraba inconsciente durmiendo tras una fiesta. Él se sube en el mueble donde ella descansa e intenta besarla a la fuerza y sin su consentimiento.

“Yo lo conocí socialmente en una discoteca, como cualquier chica de su edad que sale a disfrutar, yo no era una persona de tomar tanto, nunca he perdido el conocimiento, pero el caso sí fue así. Me comencé a sentir mal, me sentí mareada, sentí que me daba vueltas la cabeza, sentí que estaba perdiendo el conocimiento, me sentí como si estuviera mareada, drogada. Nunca en mi vida me había pasado eso”, afirmó una de las víctimas que prefirió mantenerse en el anonimato.

“Yo recuerdo que tomé unos tragos con este señor porque salimos socialmente. Como te comenté yo, salimos en grupo, pero me sentí mal y me fui del lugar, pero al irme esta persona me estaba acompañando, estaba atrás de mí. Yo recuerdo que él había sido el de las coordinaciones para salir y yo recuerdo que yo he estado normal con mis amigas, (pero) de la noche a la mañana me sentí mal, me fui y este sujeto estaba atrás de mí”, reveló.

No solo abusaba, sino que grababa a las mujeres con las que tenía sexo sin su consentimiento. Lisseth Garrido Ortiz, abogada de dos presuntas víctimas de Bazán, indicó que la División de Alta Tecnología de la Policía comprobó que el sujeto no solo se filmaba teniendo encuentros sexuales sino que subía este material a páginas web pornográficas.

Una de las agraviadas llegó a ser pareja con Bazán, a quien se acercó con el propósito de tener una pequeña empresa. Incluso llegaron a vivir juntos, pero cuando se dio cuenta que era filmada teniendo sexo decidió terminar la relación, pero no pudo hacerlo porque él comenzó a chantajearla y a amenazarla con difundir las imágenes.

En búsqueda de justicia

Tras los indignantes testimonios y tras no asistir a las citaciones judiciales para responder por las fuertes acusaciones en su contra, el 7° Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó su ubicación y captura tras dictar cinco meses de prisión preventiva. Fue incluido en el programa de recompensas y por su cabeza se pedía S/20 mil soles.

Como era de esperarse, Bazán abandonó Lima con claras intenciones de salir del país, pero fue capturado en Tacna. Carente de moral, intentó sobornar a los policías para continuar libre y no tener que responder por sus actos ante las autoridades. “Ha sido capturado con dos mochilas. Intentó sobornar a la policía, pero los efectivos le respondieron que esto no se compra con dinero. Luego no prestó mayor resistencia y ahora está en Lima”, sostuvo el ministro del Interior.

Macarena Vélez espera que Bazán pronto sea sentenciado. “Quizás la justicia tarda, pero bueno de alguna u otra forma llega y en esta vida si obras mal, tarde o temprano eso regresa a ti y espero que se haga justicia por todas las víctimas y gracias a mis abogados por llevar de mejor manera mi caso”, dijo la modelo tras enterarse que su abusador había sido capturado en la frontera.

Por su parte y pese a las pruebas, Bazán continúa negando que haya cometido algún delito.